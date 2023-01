Szeged-Csanád Grosics Akadémia–ETO FC Győr 1-1 (0-1)

Szeged, Szent Gellért Fórum. Játékvezető: Berke Balázs (Aradi József, Szalai Dániel)

Szeged-Csanád GA: Takács J. – Könczey (Rédling, 80.), Temesvári, Tóth B., Kővári – Simon Á. (Farkas A., 19.), Szakály D. – Papp Á. (Beronja, 80.), Gajdos, Kundrák (Prosser, 66.) – Bíró B. (Haruna, 66.) Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics

ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger, Fodor F., Keresztes (Csontos, 78,) – Toma, Vitális (Kiss Bence, 78.), Kiss K. – Szendrei Á. (Babati, 49.), Morinígo (Priskin, 78.), Lacza (Szujó, 88.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Tímár Krisztián: - Jó mérkőzésen vagyunk túl, ahol sikerült megszereznünk a vezetést. Nagyon sajnálom, hogy az első félidőben három védőnk is sárga lapot kapott, és sajnos nem is tudtuk lehozni a meccset kiállítás nélkül. Ez befolyásolta is a mérkőzést, hiszen felborult az a rend, ami a szabadrúgásig jól működött. Tudtuk, hogy a Szegednek ez az erőssége, és sajnos egy rögzített szituációból tudtak is egyenlíteni. Döntően befolyásoló volt az is, hogy 1-0-nál kimaradt egy százszázalékos ziccerünk. Tudtuk, hogy a második félidőben a Szeged rá fog tenni egy lapáttal, és kontrákra fog játszani. Idegenben örülünk az egy pontnak, de ha a szívemre teszem a kezem, akkor azt mondom, hogy itt hagytunk két pontot.

Percről percre

90+4. perc: Vége a mérkőzésnek, köszönjük a figyelmüket!

90. perc: Három perc a ráadás.

89. perc: Haruna 12 méterről a kapufára fejeli a labdát.

88. perc: GÓÓÓL! A szöglettel felérő szabadrúgást Szakály Dénes beíveli a kapu elé, a hosszún érkező Temesvári a hálóba fejel. 1-1

88. perc: Szujó áll be Lacza helyére.

87. perc: Csinger hagyja kinn a kezét a tizenhatos bal sarkánál, így nem tud mellette elmenni a szegedi támadó. Csinger megkapja a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jut.

84. perc: Szakály karja találja arcon Priskint: sárga lap.

80. perc: Szegedi cserék: Beronja jön Papp Á. helyére, Könczeyt pedig Rédling váltja.

78. perc: Morinígo helyére jön Priskin Tamás, Vitálist Kiss Bence, Keresztest pedig Csontos Dominik váltja.

77. perc: Kővári szólója után 16 méterről lő, a megpattanó lövését Kovácsik üti szögletre.

75. perc: Babatit rúgja fel Kővári, ő is kap egy sárga lapot.

72. perc: Prosser távoli lövését fogja Kovácsik.

66. perc: Kundrák helyére Prosser, Bíró B. helyére pedig Haruna érkezik a hazai oldalon.

61. perc: Vitális egyedül vezetheti a labdát kapura Morinígo remek kiugratása után, ám a kapu előterébe érve lövés helyett inkább a balról érkező Lacznának passzolna az ETO játékosa. Vesztére, mert a hazai védők tisztázni tudnak.

54. perc: A Babait lerántó Papp Áron kap sárga lapot.

51. perc: Lacza kap sárga lapot.

50. perc: Szakály balról érkező beadására Papp Áron érkezik a hosszún, megelőzi Keresztest, így tisztán fejelhet kapura, ám hat méterről nem találja el azt.

49. perc: Cserél az ETO: Szendrei helyére Babati érkezik.

47. perc: Két játékos ütközik össze a győri tizenhatoson belül: nincs sípszó.

46. perc: Egyik csapat sem cserélt a szüneben. Folytatódik a meccs.

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

45. perc: Csinger Márk is kap egy sárga lapot egy kemény belépőt követően.

39. perc: Fodor is kap egy sárgát, egy szegedi kontrát állított meg szabálytalanul a félpályánál.

36. perc: Megint Takácsnak kell közbelépnie, méghozzá rövid időn belül kétszer is. Előbb Morinígo fejese után üti el a labdát, aztán egy felívelést követően Morinígo elől tisztáz a hazai kapus.

31. perc: Morinígo fejese száll kapu fölé.

28. perc: A mérkőzés első sárga lapját Keresztes Krisztiánnak mutatja fel Berke Balázs játékvezető.

26. perc: Kiss M. középről lövi a labdát a kapu közepe felé, Takács magabiztosan véd.

24. perc: GÓÓÓL! Lacza Alex a 16-os bal sarkáról emeli a labdát a kapu bal oldalába, a kissé kinn álló Takács nem tud védeni. 0-1

19. perc: Simon Ádám sérülés miatt nem tudja folytatni a játékot, Farkas Aurél érkezik a helyére.

13. perc: Vitális 6 méterről, éles szögből leadott lövése elmegy a kapus mellett, Tóth Bence a gólvonalról vágja a felső lécre a labdát, ahonnan kifelé pattan.

10. perc: Toma 19 méteres lövése egy védőről vágódik a háló tetejére.

6. perc: Simon Ádám próbálkozik lövéssel, de a kísérlet eléggé pontatlannak bizonyul.

1. perc: Fehérben az ETO, a meccset ők kezdik. Kék-feketében a hazai együttes.

Előzetes - „Természetesen nagyon várjuk már a bajnoki nyitányt, hogy újra tétmeccsen léphessünk pályára – kezdte Tímár Krisztián, a győriek vezetőedzője. – Szeretnénk jó rajtot venni, ezért dolgoztunk egész télen. Erős csapat lesz az ellenfelünk, nem véletlenül áll előkelő helyen a tabellán, de bízunk magunkba, és szeretnénk jó eredményt elérni Szegeden.”