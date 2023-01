Gyirmót FC Győr–Dorog

Gyirmót, Alcufer-stadion, vasárnap, 13 óra. V.: Derdák.

Előzetes - „Felkészülten várjuk az első tavaszi bajnoki mérkőzést, elemeztük a Dorog játékát, s bizonyos szinten alkalmazkodunk ehhez, de a saját játékunkat szeretnénk alkalmazni. Nyilván ez a terv, de ha mondjuk az időjárás közbeszól, akkor ahhoz is alkalmazkodni kell. Ellenfelünk úgymond az életéért küzd, igaz, mi is, csak mi más szemszögből. Sok Vasas-játékos szerepel kölcsönben a Dorogban, s nyilván mindent megtesznek ők is, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Egységes és határozott játékkal sikerülhet csak a Dorogot legyőznünk, s úgy érzem, a csapatunk felkészült erre” – mondta Csertői Aurél, a kék-sárgák vezetőedzője.