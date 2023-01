Percről percre

90+2. perc: Az utolsó dorogi cserére már nem marad idő, mert a játékvezető lefújja a mérkőzést. Köszönjük figyelmüket!

90+1. perc: Két perc a ráadás.

89. perc: Dorogi cserék:: Szalait Vígh Ádám, Sztojkát pedig Kovács Olivér váltja.

83. perc: GÓÓÓL! Berki lövi ki ballal a jobb felsőt a tizenhatos vonaláról. 1-1.

81. perc: Kovács Milánt Berki István váltja a hazai oldalon.

80. perc: 15 méterről lövi kapu mellé a labdát Szerencsi egy dorogi kontra végén.

73. perc: Pethő kap sárga lapot, Szerencsit gázolta el a félpályánál.

72. perc: Cserélnek a vendégek is: Magyari helyére Szerencsi érkezik, Kapornait pedig Király Patrik váltja.

70. perc: Medgyes helyére Soltész, Simon A. helyére pedig Pethő áll be.

69. perc: Magyari Szilárd addig cipeli a labdát a leshelyzete után, hogy neki is felmutatja a sárga lapot Derdák.

53. perc: Kicsun és Kovács Dominik áll be, előbbi Nagy P., utóbbi Vass Ádám helyére.

52. perc: A labda elrúgásáért jár a meccs első sárga lapja, Sztojka kapja.

51. perc: Nagy P. 26 méterről szabadrúgásból nem találja el a kaput.

46. perc: Folytatódik a mérkőzés.

45. perc: Nincs hosszabbítás, vége az első félidőnek.

41. perc: GÓÓÓL! Hajdú Ádám fejeli ki a labdát a gyirmóti tizenhatoson belülről, de Szalai Józsefig jut csak a labda, ő átveszi, egy csellel elviszi a védők mellett, majd 10 méterről, balról a jobb felsőbe lő 0-1

35. perc: Sztojka megpattanó szabadrúgása okoz ismét veszélyt a hazai kapura.

32. perc: Nem tud felszabadítani a Gyirmót, végül Kapornai lövi ki a labdát a stadionból. Fél perccel később újabb dorogi helyzet, Sztojka balról érkező, laposan belőtt labdájáról centikkel marad csak le Kapornai a hosszú kapufánál.

24. perc: Nagy P. játszik össze remekül Madarásszal, utóbbi hatalmas helyzetben hat méterről, balról a kapust találja el.

21. perc: A Kovács M. által visszagurított labdát Major lövi kapura, Molnár Zs. fogja a lövést.

11. perc: Magyari lövése elmegy a kapu mellett.

9. perc: Gyirmóti szabadrúgás a bal szélről, Madarászé az indítás, aki 14 méterről jobb külsővel a kapu bal oldala mellé lő.

4. perc: Major lőhetne 12 méterről, de ez inkább csak gurítás, ezzel meg nincs nehéz dolga Molnár Zsombor kapusnak.

1. perc: Sárgában hazaiak, piros-feketében a vendégek. A meccset a Dorog kezdi.

A mérkőzés előtt Mészöly Kálmánra, Mészáros Ferencre és Pelére emlékeztek a csapatok és a szurkolók.

Előzetes - „Felkészülten várjuk az első tavaszi bajnoki mérkőzést, elemeztük a Dorog játékát, s bizonyos szinten alkalmazkodunk ehhez, de a saját játékunkat szeretnénk alkalmazni. Nyilván ez a terv, de ha mondjuk az időjárás közbeszól, akkor ahhoz is alkalmazkodni kell. Ellenfelünk úgymond az életéért küzd, igaz, mi is, csak mi más szemszögből. Sok Vasas-játékos szerepel kölcsönben a Dorogban, s nyilván mindent megtesznek ők is, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Egységes és határozott játékkal sikerülhet csak a Dorogot legyőznünk, s úgy érzem, a csapatunk felkészült erre” – mondta Csertői Aurél, a kék-sárgák vezetőedzője.