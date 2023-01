„Melbourne-ben élek, nagyon szeretem a kinti létet. Négy éve, 2019-ben az állampolgárságot is megkaptam, ami nagy könnyebbséget jelent a mindennapokban, főleg az utazásokban” – mondta az egykori kiváló kajakos, aki karácsonyra hazalátogatott, és csak csütörtökön utazik vissza Ausztráliába.

„Ott most nyári szünet van, ugyanis egy privát iskolában dolgozom. Az ottani kajak-kenu programot vezetem, illetve az intézmény sportcentrumában vagyok létesítményvezető. Van tanári diplomám, amit el is fogadtak, de még le kellene tennem egy vizsgát, hogy taníthassak is. Valószínűleg ez lesz a következő lépés, bár igazából így sem unatkozom, van feladatom bőven. Miután visszatérek, hiába a szünet, lesz dolgom. Pihentem most itthon eleget” – folytatta Ábrahám Réka, aki sorolta is, mivel foglalkozik a következő hetekben.

„Victoria állam sprintszövetségének az elnöke vagyok, sok versenyt rendezünk, most 28-án és 29-én lesz az állami bajnokság, emellett egy nyári gyerektábort is viszek, február elsején pedig már kezdődik az iskola. Kicsit már várom a dolgos hétköznapokat” – folytatta a korábbi világbajnok, aki Ausztráliában a kajakozást először kicsit szüneteltette, és a sárkányhajózással kezdett foglalkozni.

„A válogatottba is bekerültem, az ausztrál sárkányhajó­csapattal rengeteget utaztunk, leginkább Ázsiában versenyeztünk, de jöttünk Európába is, a tíz évvel ezelőtti szegedi vb-n kimondottan nagy csapattal vettünk részt, ráadásul előtte Győrben edzőtáboroztunk. Időközben elkezdtem kajakban edzősködni, és mivel ott az a szokás, hogy mi, edzők is kajakkal kísérjük a gyerekeket, ha már így alakult, elkezdtem újból versenyezni, és indultam világbajnokságon is. Éppen itt Győrben szerepeltem ausztrál színekben. Ennek immár nyolc éve” – mesélte Ábrahám Réka.

Talán furcsa, hogy 2019 előtt már tudott ausztrál színekben versenyezni, de a szabályok erre lehetőséget adtak, 2019 utántól ez is egyszerűbbé vált.

„Érdekes, de most megint a kajak van fókuszban, a sárkányhajózás szorult háttérbe. A baráti kör szerencsére megmaradt azokból az időkből. Hogy milyen az ausztrál kajak-kenu? Igazából teljesen más az egész rendszer, ott nagyon kevesen tudnak főállású sportolók lenni, talán az ausztrál focisok, krikettesek, illetve a már nagyon sikeres sportolók. Mindenki más dolgozik mellette. A kajak-kenu sem tartozik a legismertebb, legnépszerűbb sportok közé, inkább az óceán­kajakozás van előtérben. Ez kicsit leegyszerűsítve úszásból, a homokos óceánparton futásból, evésből, kajakozásból áll, de annak is vannak külön válfajai, például szörfdeszkán térdelve lapátolnak a versenyzők. Látványos, népszerű versenyeket szoktak rendezni, a nézők is szeretik, hiszen nemcsak egymással, sokszor az elemekkel is meg kell küzdeni. Ennek ellenére azért vannak jó ausztrál kajakosok, kenusok” – avatott be az ausztrál sportéletbe Réka, aki azt is elárulta: magyarságát nem tudja megtagadni.

„Bármennyire is szeretek kint és találtam meg a számításaimat, jó itthon, a családommal együtt lenni. Nyilván a mai világban már nem nehéz a kommunikáció, de más, ha meg tudjuk egymást ölelni, ezek azért feltöltenek” – mondta végezetül Ábrahám Réka.