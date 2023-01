A Krúdy-iskola tanulója két éve tette le a névjegyét a magyar felnőttmezőnyben: alig 16 évesen dobogóra állhatott az ob-n.

Múlt év végén egyet lépett előre, döntőt vívhatott, igaz, itt egy tapasztalt játékossal, Horváth Attila Gergellyel szemben közel ötórás csatában maradt alul.

Erik motivációjáról mindent elmond, hogy az ezüstérmet sokkal szívesebben látná aranyló színben.

Hullámvasút az OB-n

„Igazi hullámvasút volt számomra az országos bajnokság: remekül kezdtem, könnyen jutottam a legjobb nyolc közé. Az elődöntőben azonban komoly előnybe került az ellenfelem. Ezt a mérkőzést még meg tudtam fordítani, a finálé pedig hiába volt végtelenül szoros, a döntő momentumokban én húztam a rövidebbet. Ezen mindenképp szeretnék javítani a jövőben, úgy érzem, e téren kell a legtöbbet fejlődnöm” – kezdte Erik, aki az iskola után napi 3–4 órát gyakorol a kismegyeri snookerklubban.

Tanulságok a vb-n

Erik tagja a hazai korosztályos és felnőttválogatottaknak is, így tavaly részt vehetett az albániai Európa-bajnokságon és a romániai vb-n is. Utóbbi viadalokon indulnak a snookerben nagyhatalomnak számító angolszász államok legígéretesebb fiataljai is.

„Az Eb-n a felnőttek között kortársammal, Révész Bulcsúval kilencedik helyen végeztünk párosban. A romániai vb-n az U18-as korcsoportban jól indult a verseny számomra, az első két meccset simán nyertem a csoportban. A harmadik találkozó volt a vízválasztó, egy indiai sráccal kerültem szembe. Vezetett 2–0-ra, egyenlítettem, mire a szervezők közölték, hogy letelt a háromórás időlimit, így később másik asztalnál kell befejeznünk a meccset. Előbb elvesztettem az egyenlítés utáni lélektani előnyt, majd a mérkőzést is. Komoly tanulság, hogy legközelebb fejben jobban kell kezelnem a nehéz szituációkat, ilyenkor is kizárólag a lökésekre szabad fókuszálnom” – hallottuk.