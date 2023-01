Az NB II-es csapatnál továbbra is a fiatalabb játékosokban bíznak

Megújul a stadion

derültek ki többek között ezek az NB II tavaszi idényére készülő klub pénteki, szezon előtti sajtótájékoztatóján. Az eseményen részt vett a győri klub és a dunszerdahelyi DAC első embere, Világi Oszkár is.

A tulajdonos az elmúlt egy esztendő értékelésével kezdte mondandóját. Három fontos feladat elvégzésről szólt az elmúlt időszak – említette. Átalakították a győri klub szervezeti struktúráját, tisztázódtak a létesímény tulajdonviszonyai, s hamarosan elkezdődhet a stadion felújítása, valamint sikerült egy fiatalokra épülő klubfilozófiát kialakítani.

Összességében erősebb lett a klub az elmúlt egy évben, s az elvégzett munka előbb utóbb meghozza a gyümölcsét, mert olyat még nem láttam, hogy ahol jól dolgoznak, annek nem lett volna eredménye

– fogalmazott Világi Oszkár, aki szerint jövőre már olyan csapat lesz az ETO, amely harcban lehet az élvonalért.

Tóth Miklós klubigazgató azt hangsúlyozta, a győri csapatban van jövő. A klubnál mindenki hosszú távon gondolkodik és ez jó hír Győrnek, az ETO-nak.

Van egy fiatal tehetséges csapatunk, s fiatal tehetséges edzőnk. Nyilván nehéz megérteni, amikor nem jönnek az eredmények, s mindenki csalódott, de ezen túl kell lépni. Érzek potenciált ezekben a játékosokban, s mindenki NB I-ben gondolkodik

– fogalmazott a klubigazgató.

A vezetőedző Tímár Krisztián azt emelte ki, hogy a téli szünetben kicsit lehiggadva értékelték át a szakmai menedzsmenttel, hogy holt is tartanak. Cél volt fiatalokkal jó csapatot kialakítani, s nekik játéklehetőséget nyújtani. Voltak jó mérkőzések, de voltak rosszak is. Volt amikor ő, de volt, amikor közösen hibáztak. A munkában hisznek, a hátter adott, s szeretnének kiegyensúlyozottab telejsítményt nyújtani. Négy új játékos érkezett, s szerették volna a csapatot fizikálisan is megerősíetni, ami szerinte sikerült is.

Priskin Tamás csapatkapitány mindehhez annyit tett hozzá, nagyon várták már, hogy elkezdődjön a felkészülés. Bár az őszi eredmyének nem mindig ezt tükrözték, úgy érzi, jó úton járnak. Nagy önbizalommal várják a hétfői tavaszi rajtot.