– Mi a lányokért és a szurkolókért vagyunk – teszi hozzá Vitéz Péter. Hencz János alelnök szerint egy jó szurkolói közösség a nyolcadik játékos a pályán.

– Minket az érdekel, hogy mi van a kétszer harminc percben a pályán, és hogy a legjobb hangulatot hozzuk ezen idő alatt – hangsúlyozza Hencz János, aki családjával nem hiányzik soha a hazai meccsekről, fia dobbal járul hozzá a mérkőzések emelkedett légköréhez.

Az egyesület vezetői elmondták, a tagdíjak mellett támogatásokból tartják fenn magukat: ebből nemcsak a belépődíjat fedezik a mérkőzésekre, hanem a szurkoláshoz szükséges eszközöket, a hangszerek mellett molinókat, zászlókat vásárolnak, vagy éppen az idegenbe való utazásokhoz járulnak hozzá.

Vitéz Péter (a felvételen kislányával) és Hencz János adta át az összegyűjtött adományokat.

– Nagyon büszkék vagyunk a lányokra, az edzőre és a stábra, akik nélkül nem lehetne hasonló sikereket elérni. Nagyon szépen köszönjük minden szurkolónak, hogy ellátogatnak a meccsekre és szurkolnak szeretett csapatunknak, és buzdítjuk azokat is, akik eddig ezt még nem tették meg. Ha eljönnek egy mérkőzésre, biztos ők is megfertőzödnek a csapat iránti rajongással – fűzte hozzá Vitéz Péter. Egy jó szurkolótábor pedig igazi dopping a lányoknak, akiknek most nemcsak az NB I-es meccseken kell bizonyítaniuk, hanem az Európa-liga mérkőzésein is.

A meccsek jó hangulatához jelentősen hozzájárulnak a szurkolók. Fotók: Kerekes István

– Szeretnénk, ha minden mosonmagyaróvári szívű ember magáénak érezné a klubot – tették hozzá az egyesületi vezetők. A szurkolói csapatban barátságok szövődnek, egy összetartó közösség. A jótékonyság sem áll távol tőlük: gyűjtöttek adományokat, óvodákat is támogattak. Legutóbb pedig tartós élelmiszert gyűjtöttek rászoruló családok javára, melyeket a Példa egyesület juttat el hozzájuk.