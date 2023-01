Bár már hosszú ideje visszavonult a sportélettől, sokaknak napjainkban is ismerősen cseng a győri Domsits Károly neve.

Fiatal korában úszóként tette le a névjegyét, majd később hosszú időn át edzőként dolgozott több sportágban is. Elsősorban az úszás és a triatlon, illetve a duatlon volt a fő profilja, de egy időben az ETO-nál az NB I-es csapat erőnlétéért is ő volt a felelős.

Az utóbbi időben nyugdíjasként inkább csak a családban segédkezett és nosztalgiával gondolt a régi időkre. Például arra, hogy duatlonban Piros Gabriella személyében világbajnokot nevelt.

Az elmúlt napokban azonban rossz hírek érkeztek róla.

- Szilveszter előtt kerültem be a győri kórházba, mert sajnos COVID-os lettem és azóta is elég súlyos az állapotom. Hol jobban, hol rosszabbul vagyok, oxigént is kapok. Bízom benne, hogy idővel meggyógyulok és nemsokára hazamehetek - mondja magáról a 73 éves szakember.