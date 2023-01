Bár nemrég új elnöke lett a győri DAC-nak, korántsem oldódott meg az egyesület és a klub Pápai úti létesítményét üzemeltető kft. vezetője közötti konfliktus. Az egyesület – melynek új vezetője Arnold Csaba lett – szeretné, ha a jelenleg megyei I. osztályban szereplő felnőttcsapat továbbra is a DAC-pályán, a klubot és a csapatot megillető körülmények között készülhetne és futballozhatna a tavaszi szezonban, míg a pályát üzemeltető kft. vezetője az utánpótlás-nevelést preferálja. Amit tudni kell, a Pápai úti létesítmény ma már önkormányzati tulajdon, amit az utánpótlás-nevelésre alakult kft. (és nem az egyesület) üzemeltetőként kapott meg. Az egyesületet képviselők szerint a mosdókat régóta bezárták a pályán, s volt, hogy a felnőttcsapat nem edzhetett füves pályán, s előfordult az is, hogy az üzemeltető elzárta a meleg vizet az öltözőkben.

Természetesen kíváncsiak voltunk a másik fél, az üzemeltető, a korábbi hétszeres válogatott labdarúgó, Farkasházy László álláspontjára.

„Szeretném azzal kezdeni, ha én és a párom annak idején nem csináljuk meg a kft.-t, akkor ma nincs DAC, s nincs miről beszélni. Senki másnak nem jutott ez eszébe, s állt a klub mellé, pedig ezt a régi DAC-osok is megtehették volna. Egyébként a DAC utánpótlás-nevelő klub létét semmiféle veszély nem fenyegeti, fenn tudja magát tartani, sőt fejlődik. Meg lehet nézni, hogy az elmúlt hat évben milyen fejlesztések történtek a létesítményben. Sorban épültek pályák, százmillióval növeltük az önkormányzati tulajdon értékét, száz gyerekkel kezdtünk, s most mintegy kétszázan fociznak nálunk. Ami gondot jelenthet, az a felnőttcsapat eltartása, mert azt nem tudja a kft. bevállalni – szögezte le Farkasházy László, aki hozzátette: – A kft. megalapításával az utánpótlás megmentése volt a cél, amikor az előző tulajdonos bejelentette, hogy nem csinálja tovább. Senki nem segített nekünk, párommal sok pénzt, rengeteg munkát áldoztunk rá, és megcsináltuk. Aztán amikor kész lett, bejelentkeztek Arnold Csabáék, hogy mi lenne, ha lenne felnőttcsapat is. Azt mondtam, engem nem zavar, de mivel én az utánpótlásra rendezkedtem be, s az működik is rendesen, a felnőttcsapatot nem tudjuk finanszírozni, eltartani, azt nekik kell megoldani. Ebből aztán az lett, hogy évről évre mindig többet akartak, s az utóbbi időszakban eljutottunk odáig, hogy ők akarják megmondani, mi hogy legyen. Nem azért mentettük meg az utánpótlást, hogy azt a felnőttcsapat tönkretegye. Nyilván számukra csak a felnőttcsapat fontos, és a híresztelések ellenére nekem is fontos egy felnőttcsapat léte, hiszen számomra mindig is az lett volna az igazi siker, ha a felnőttcsapatot a korábbi DAC-os és az itt futballozó utánpótlásból kiöregedett, fiatal játékosokból tudjuk kialakítani. A kialakult nehéz anyagi és erkölcsi helyzetben is erre tettem javaslatot, de ezt az egyesület vezetői felháborodottan elutasították, mert támadásnak és a dicső múlt eltiprásának tulajdonították... Korábbi kijelentésem ellenére, a helyzet rendezése érdekében, mégis írtam egy megállapodást, ami a felnőttcsapat versenyeztetésére vonatkozik. Ezt nem hajlandóak elfogadni, és már nekik vannak feltételeik, hogy én miket teljesítsek, hogy a felnőttcsapat itt maradjon. Azzal azért tisztában kell lenni, hogy minden jogot, beleértve a versenyeztetést, a kft. birtokol. Megtehetném azt is, hogy bármelyik csapatot megszüntetjük, de azt mondtam: legyen megállapodás, de azért a feltételeket ne ők szabják meg. Nemrég egyébként az önkormányzatnak is jeleztem, ha akarnám, sem tudnám fizetni a felnőttcsapat költségeit. A rezsidíjak változásai miatt nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán fűtés, meleg víz az öltözőkben. A gyerekekkel ezt megoldjuk, mert ők edzés, meccsek után hazamennek, s majd otthon fürdenek. A felnőttcsapat támogatóitól nem kaptam egy fillért sem, sőt amit megígértek, hogy segítenek, attól is visszaléptek. Korábban városi támogatásokból még ki tudtam valahogy gazdálkodni a rezsit, de most már ez képtelenség. Tényleg nem a felnőttcsapattal van a bajom, ám a vezetőik nem értenek meg dolgokat, és csak azt látják, hogy én meg akarom szüntetni a csapatot. Arról nem is beszélve, hogy nem értették meg, hogy miért nincs meleg víz. Vagy hogy a háromnapos esőzés után miért nem lehet rámenni a centerpályára. Most már egyébként nem csak nézetkülönbségről van szó. Nem szeretném, ha hat év munkája fél év alatt tönkremenne, mert mondjuk nem tudok rezsit fizetni, s amiatt tartozásaink lennének, s így aztán pályázni sem tudnánk” – mondta Farkasházy László.