Regedei Csaba pályafutása Oroszlányból indult, 1996-ban került Győrbe. Az ETO-ban lett élvonalbeli játékos, s összesen 118 találkozón lépett pályára zöld-fehér színekben. Később megfordult több élvonalbeli csapatnál is, futballozott a REAC-ban, az Újpestben, Szlovákiában, a DAC-ban és Pécsett is. 2012-ben Gyirmótra igazolt, ahol még egy idényt játszott. A kiváló védő, középpályás mintegy 50 alkalommal futballozott különböző korosztályos válogatott csapatokban és kétszer szerepelt a felnőtt nemzeti válogatottban.

Korábban azt mesélte, szülei nem szerették volna, hogy futballozzon. Titokban jelentkezett az oroszlányi csapatba. Egy év múlva már több élvonalbeli csapat is felfigyelt a korosztályos válogatottban ügyesen mozgó játékosra. Ő – mivel szülei nem szerették volna, ha a fővárosba kerül – Győrt választotta. Garami József dobta aztán be a mély vízbe, Dunaújvárosban debütált az NB I-ben.

Regedei Csaba (zöldben) szíve csücske maradt a győri csapat.

„Sajnos kettő-egyre elveszítettük a Dunaferr elleni találkozót, de jól ment a játék, s Józsi bácsi is meg volt velem elégedve, és a tévériporter, idősebb Knézy Jenő is megdicsért” – említette egy korábbi interjúban Regedei, aki összesen tíz évet töltött az ETO-ban.

„A győri évek az eredmények szempontjából változatosak voltak. Volt, hogy éppen csak lemaradtunk a dobogóról, és olyan is volt, hogy majdnem kiestünk az első osztályból. Az ott eltöltött évek alatt lett belőlem stabil NB I-es labdarúgó, és az utánpótlás-válogatottban is állandó játéklehetőséget kaptam. A klub mindig is a szívem csücske marad” – tette hozzá a volt futballista.

Győrből amiatt távozott, mert az akkori klubvezetés öt évre akarta szerződtetni, de ő csak három évre szeretett volna aláírni. Még több évig futballozott, majd 2013-ban szögre akasztotta a stoplist.

„Nyáron lesz tíz éve, hogy abbahagytam a focit. Sokszor kellett operálni, s az orvos azt mondta, ha még szeretnék a gyerekemmel valamikor labdázni, váltanom kell. Megfogadtam a tanácsát, s a civil élet felé fordultam. Hat éve a szintén volt ETO-játékos, Krass Árpád építőipari cégénél dolgozom mint telepvezető. A családommal Biatorbágyon élünk, s hamarosan a budaörsi telephelyet irányíthatom majd” – mesélte érdeklődésünkre Regedei Csaba, aki elégedett futballista-pályafutásával, s elárulta azt is, miért nem maradt edzőként a labdarúgás közelében.

„Megvan ugyan a D licencem, s egyszer el is kezdtem edzősködni. Nyírbátorban, ahol akkor épp éltünk, egy U7-es kiscsapat trénere voltam. Aztán rájöttem, hogy az edzősködés nem az én világom, s be is fejeztem. Sokat kaptam a focitól, volt sikerekben is részem, de ami talán még ennél is fontosabb, az a kapcsolati tőke. Rengeteg barátra, ismerősre tettem szert, akik közül sokkal még most is sokszor beszélgetünk. S hogy örülnék-e, ha a most nyolcéves Bence fiam is futballista lenne? Persze, valahol igen, de az biztos, hogy nem erőltetem. A lényeg, hogy valamit sportoljon, s azt igazán szívből csinálja.”