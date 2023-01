Biztossá vált, hogy jövőre három beállóssal vág majd neki a szezon feladatainak a Győri Audi ETO. Yvette Broch továbbra is zöld-fehér mezben szerepel, és ezzel biztossá vált, hogy a 2023/24-es évadban is három beállója lesz a csapatnak. A játékos 2022 nyarán érkezett vissza Győrbe, amikor is 1+1 éves kontraktus írt alá. A +1 évről most született közös döntés a játékos és a klub vezetése között - osztotta meg weboldalán a klub.

„Yvette hatalmas rutinnal rendelkezik, de az edzések és a mérkőzések mellett a csapat életének, mindennapjainak is meghatározó szereplője. Tapasztalata révén nagyszerűen tud együtt dolgozni poszttársaival, mind támadásban, mind védekezésben hasznos tagja a keretnek. Rutinjára nagy szükség lesz jövőre is, így új vezetőedzőnkkel egyetértésben jeleztük felé az opció életbe léptetését, és örömteli, hogy ő is a folytatás mellett döntött. Biztos vagyok benne, hogy Yvette Linn és Kari együtt magas szinten megoldják a poszt feladatait” - nyilatkozta Endrődi Péter a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagyon boldog vagyok, hogy folytatódik a győri szereplésem. Győr és az ETO pályafutásom legnagyobb sikereinek helyszíne, de én még az eddigieknél is többre vágyom. Először is nagyon várom már az előttünk álló hónapokat, a szezon hajráját, ahol együtt küzdünk Ambros Martinnal közös céljainkért. Neki nagy szerepe van abban, hogy igazi ETO-szívű játékos lettem, és nagyon hálás vagyok neki az elmúlt évek közös munkájáért. Rengeteget tanultam tőle mint játékos, és mint ember is. A következő szezonról többször is nagyon jót beszélgettem Ulrik Kirkely-vel, aki egy érdekes, izgalmas koncepciót vázolt fel az új évadra. Tele vagyok energiával, nem volt kérdéses a folytatás” – nyilatkozta Yvette Broch.