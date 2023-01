Ma 20.30 órakor a győri Nemak-jégcsarnokban Andersen Liga-mérkőzésen fogadja az UNI Győr ETO HC a Szeged gárdáját. A győriek nagyon kedvező pozícióban vannak, hiszen jelenleg a 2. helyen állnak, hátrányuk két pont a listavezető DAB-ASP mögött, csak míg Matejov Vladimir együttese 10, addig a dunaújvárosi gárda már 13 meccset játszott.

Az egyéni statisztikákban is előkelő helyen vannak az ETO HC hokisai: a góllövőlistát Nagy Márk vezeti 18 találattal, emellett 9 gólpasszt is adott, a kanadai táblázaton így 27 ponttal a második. Kapusfronton Szeles Martin a 2., míg Mészáros Ákos a 40 százalék játék alattiak között az 1. a védési hatékonyságban. Ezek után nem meglepő, hogy a kapott gólok száma is magasan a győrieknél a legkevesebb (21).