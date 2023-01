Az együttes pontveszteség nélkül – 14 mérkőzésen 84 rúgott góllal, s mindössze 11 kapott találattal – végzett az élen. A játékosok közül Horváth Benedek és Takács Mihály jeleskedett legjobban a góllövésben, mindketten 22–22 alkalommal voltak eredményesek, így a csapata góljainak több mint felét ketten szerezték.

„Az egyesület újraalakulása óta az idei bajnokság őszi szezonja kimagaslóan a legjobban sikerült bajnoki félidényünk – mondja érdeklődésünkre Horváth József, a Vámosszabadi SE elnöke. – Nyolc évvel ezelőtt, amikor átvettem az egyesület vezetését Kiss Attilától, aki újraélesztette Vámosszabadin a focit, két célt tűztem ki magam és az egyesület elé: az egyik a sportpálya felújítása, ami hat éve a taotámogatásnak köszönhetően meg is valósult. A másik cél pedig az egyesület magasabb osztályban való feljutása volt. Utóbbi elérésére a jelen bajnokságban van a legnagyobb esélyünk. A mostani csapat játékosainak túlnyomó többsége már a második-harmadik szezon óta játszanak együtt, páran gyerekkoruk óta ismerik egymást, tudják egymás erősségét, gyengeségét, tisztában vannak egymás játéktudásával.



Nagyszerű szezont zárt a vámosszabadi együttes, amely nem csupán csapat, a játékosok baráti társaságot alkotnak.

Viszont, ahhoz hogy csapatként is eredményesek legyenek, kellett egy megfelelő edző, aki összefogja és irányítja őket. Ifjabb Sági Ottó személyében találtuk meg azt az embert, aki több megyei csapatban is megfordult már, és jelenleg is aktív labdarúgó. Kiemelni nem akarok senkit, hisz a csapat együtt alkot egy ilyen jól teljesítő egységet. Jelen van a csapatban a fiatalos lendület, de pár régi motorosnak köszönhetően a nyugodtság is. A cél a bajnokság indulásakor egyértelműen annak megnyerése, és ezáltal a másodosztályba való feljutás volt. Ebből következik, hogy vállaljuk is a mostani kerettel az indulást és mindent megteszünk, a fiúk a pályán, a vezetőség pedig a pálya szélén, a cél elérése érdekében. Szeretnénk elérni, hogy a tavaszi szezonban minél többen jöjjenek ki szurkolni a csapatnak a faluból és a vasárnap délutánok ismét váljanak közösségi eseménnyé Vámosszabadin. Talán erre meg is van az esély azzal, hogy az őszi szezont tizennégy megnyert mérkőzéssel a háta mögött hibátlanul zárta a csapat. Szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását s az egyesület elnökségének munkáját, hogy szabadidejükben önzetlenül, színtiszta fociszeretetből segítik a csapatot és engem.”