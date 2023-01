A Motherson-Mosonmagyar­óvár női kézilabda-csapata vasárnap 16 órakor hazai pályán, az UFM Arénában a norvég Fana IL ellen kezdi meg szereplését az Európa-liga csoportkörében.

„A Budaörs elleni bajnokin mindenki tette a dolgát, koncentrált volt a csapat, így kijavítottuk az előző forduló hibáját – nyilatkozta Gyurka János a Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – A játékkal azonban nem voltam elégedett, mert mi sokkal jobban tudunk kézilabdázni. Annak azonban nagyon örülök, hogy a teljes keretünk rendelkezésre áll, Tóth Gabriellának is zöld a lámpája, aki így a fokozatosság betartása mellett segíthet a csapatnak. Nagy szükség is lesz mindenkire, hiszen ez a menetelés teljesen más munkamenetet, munkarendet követel meg tőlünk. Nagyon gyorsan kell majd regenerálódnunk a mérkőzések között, hiszen nagy öröm a számunkra az Európa-Liga szereplés, de közben a magyar mezőnyben sem akarunk megcsúszni. Kértem is a lányokat, hogy fogják fel bónuszként, élvezzék a nemzetközi mérkőzéseket, ne izgulják túl a sorozatot. Tudjuk a reális helyünket a mezőnyben, sok olyan játékosunk van, aki még nem játszott ilyen rangos ellenfelek ellen, nem vett részt nemzetközi tornán. A norvégok több mérkőzését megnéztük, ezek pedig egyértelműen megmutatták, hogy az erő, a gyorsaság és a technikai felkészültség terén erős csapat lesz az ellenfelünk. Veszélyes ellenfél érkezik hozzánk, de ebben az Európa-Liga csoportfázisában ez már természetes. Hazai pályán kezdünk, ahol imádunk a saját közönségünk, szurkolótáborunk előtt kézilabdázni. Szeretnénk a buzdításukat győzelemmel meghálálni.”