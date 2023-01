Az alapítvány kuratóriu­mainak szavazatai alapján Győr sportcsillagainak tavaly elért eredményeit ezúttal is hat kategóriában díjazták. Természetesen az év felfedezettjei és edzői is átvehették a megérdemelt elismeréseket. Az est fénypontja ezúttal is a Győr Sportjáért Életműdíj átadása volt, amelyet huszonnegyedik alkalommal ítéltek oda a kurátorok.

Sportsikerekből bőségesen kijutott a tavalyi esztendőben, így nem volt könnyű dolguk a döntnököknek, volt például olyan kategória, ahol a második helyen holtversenyt hirdettek.

Az est sztárvendége a Győri Ütőegyüttes volt.

A díjazottak

Nők: 1. Jakabos Zsuzsanna (úszás, Győri Úszó SE), 2. Sass Edit (teke, Ipartechnika SE), 3. Czéllai-Vörös Zsófia (kajak, Graboplast Vízisport SE).

Férfiak: 1. Kopasz Bálint (kajak, Graboplast Vízisport SE), 2. Mészáros Krisztofer (torna, GYAC) és Szabó Szebasztián (úszás, Győri Úszó SE), 3. Szabó Bence (evezés, GYAC).

Csapatok: 1. Audi-ETO, női kézilabda, 2. ETO FC Győr, női labdarúgás, 3. UNI Győr-SZESE, női kosárlabda.

Egyéni sportágak csapatversenye: 1. Csay Renáta, Czéllai-Vörös Zsófia kajakpáros (Graboplast Vízisport SE), 2. Ipartechnika SE Győr tekecsapata, 3. Somogyi Electronic-GYAC, férfi teniszcsapata.

Az év felfedezettje, lány: 1. Rédecsi Polett (kézilabda, Audi-ETO).

Fiú: 1. Molnár Botond (torna, GYAC).

Edzők: 1. Demeter Irén (kajak, Graboplast Vízisport SE), 2. Alföldi Zoltán (evezés, GYAC), 3. Szűcs Róbert (torna, GYAC).

Győr Sportjáért Életműdíj: Pirk János (súlyemelés).