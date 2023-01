„Elsőként szeretnék köszönetet mondani a helyi és környékbeli vállalkozóknak, az önkénteseknek és Táp önkormányzatának, hogy segítettek – kezdi Dézsi Viktória, az egyesület elnöke. – Nagyon büszke vagyok az elért sikereinkre, a csapatainkra, és arra, hogy amatőr szinten egy ilyen remek munkát végző, együttműködő szakmai stábot is sikerült összehozni, melynek tagja a szakosztályvezető és a vezetőedző mellett egy gyógy- és sportmasszőr, Glück Csaba is, akinek munkája szintén elengedhetetlen a sikerhez.”

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az általunk három éve újjászervezett tápi csapat minden szezonban sikerrel teljesítette a kitűzött célokat” – tette hozzá Dézsi Ferenc szakosztályvezető, aki egyébként edzői feladatokat is ellát a csapat körül. – Az őszi szezon az elképzeléseink szerint alakult. A szintén dobogóért küzdő csapatok ellen értékes pontot, pontokat szereztünk, a kisebb csapatok pedig nem tudtak minket meglepni. Az a célunk, hogy az előző években megszerzett két bronzérem mellé ezúttal már egy fényesebben csillogó érmet gyűjtsünk be.”

A szakmai munka irányítója, Molnár István edző így értékelte az őszi szezont:

„Januárban vettem át a tápi csapat szakmai munkájának irányítását, s már az első megbeszélésen és az első edzésen éreztem, hogy az újjáépült tápi sport, s a vezetőség által felvázolt projekt sikeres lehet. Nagy lendülettel kezdtük meg a munkát, játékosaimmal és a vezetőséggel is villámgyorsan megtaláltuk a közös hangot. A téli felkészülés szerintem jól sikerült, de a nyári hagyott kívánnivalót maga után. Ennek következményeként éreztem is az ősz folyamán kisebb hullámvölgyet csapatom játékában. Támadásban gyengébb helyzetkihasználás, míg védekezésben indokolatlan labdavesztések jellemezték játékunkat. Aztán a szezon végére kezdtünk újra magunkra találni, és talán a pálya mindhárom harmadában jobban teljesítettünk. Keretünk alkalmas a magasabb osztályra, fiatalok, idősek is megfelelő arányban vannak, csapatom átlagéletkora, azt gondolom, rendben van. Vallom, hogy mindig a saját szintünkön legyünk profik, s ha ez a mentalitás, ami most jellemzi csapatunkat és klubunkat, hosszú távon megmarad, akkor a magasabb osztályban is megállhatjuk a helyünket.”

A magasabb osztályban persze már több utánpótláskorú játékosra és csapatra is szükség lesz.

„Ezt tudjuk, s ki is emelném a tartalék és U19-es csapatunk teljesítményét. Jó érzés látni és tudni, hogy mind a tartalékban, mind az U19-ben rengeteg olyan játékosunk sportol, akik hosszú távon erősségei lehetnek csapatainknak.”