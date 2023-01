Dávid Kornél KA–Agrofeed UNI Győr 61–85 (13–29, 18–23, 19–23, 11–10)

Székesfehérvár, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Horváth Cs., Kéri, Fodor.

UNI Győr: KÁMÁN B. 24/15, LÓGÁR 10, SONYÁK 16/9, GOSZTOLA 9, HÁGEN 12/6. Cs.: Kámán K., Bakon 6, Nagy T. 6/6, Friedl 2, Kocsis, Garancz, Varga Z. Edző: Léránt Gábor.

Léránt Gábor: – Készültünk rá, hogy fizikális mérkőzést játszunk és próbáltunk mentálisan is hangolódni arra, hogy a negyven perc minden másodpercében ott kell lenni. A védekezésből fakadóan önbizalmat kaptak a játékosaim, így a támadások is ültek. Szerintem most dobtunk a szezonban a legjobban, annak ellenére, hogy a DKKA jól védekezett.