A 4. helyen álló soproni gárdához a 2022-t szintén hatos győzelmi sorozattal záró második Szolnok látogat, a rangadó 18 órakor kezdődik.A bajnokság elején Szolnokon az Olaj fölényes, 90-57-es győzelmet aratott a soproniak ellen. A kérdésre, miszerint mennyire fűti őt és csapatát a visszavágás vágya, ezt mondta a soproni szakvezető Kosztasz Flevarakisz: "Nem számít, mi történt a múltban vagy az első körben, szeretnénk jó mérkőzést játszani itthon a bajnokság egyik legjobb együttese ellen. A két legkevesebb pontot kapó, legjobban védekező csapat csap össze, így nyilván fontos lehet, hogy mennyit tudiunk védekezésben megvalósítani az elképzeléseinkből a támadásban roppant mind külső, mind pedig belső posztokon sok lehetőséggel rendelkező szolnokiak ellen".

A görög szakember hozzátette: támadásban ezúttal is csapatként, a helyzeteket jól kiválasztva kell megpróbálni játszani. A tavalyi jó sorozat folytatásához a tabella 2. helyén álló szolnokiak ellen Flevarakisz szerint talán még az eddigieknél is nagyobb szükségük lehet játékosainak a nekik már eddig is rengeteget segítő szurkolók támogatására.