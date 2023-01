Sopron KC–Atomerőmű SE 78–80 (21–16, 15–21, 21–27, 21–16)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1600 néző. V.: Benczur, Söjtöry, Balog.

SKC: Joseph 19/6, Jones 14/6, Valerio-Bodon 6/3, Barnett 10/6, Durham 19. Cs.: Sitku 3/3, Molnár M. 2, Csendes 2, Supola, Takács 3/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

ASE: EDWIN 16, Pajor 3/3, BUCKINGHAM 12/6, EILINGSFELD 15/6, ATKINSON 28. Cs.: Taiwo 3, Karosi 3/3. Edző: Csirke Ferenc.

Az első percekben a két center, Durham és Atkinson villogott, fej fej mellett, váltott vezetéssel haladtak a felek. A szakasz derekán Jones triplája és Joseph három jó büntetője után hét ponttal ellépett az SKC, amely az első negyed után öt ponttal vezetett.

A második etapban egy pontra feljött az ASE, ám Barnett két triplájával ismét ellépett az SKC. A félidő hajrájában – hiába kért időt Flevarakisz – támadásban "megálltak", pontatlanul, gyengén dobva, rossz helyzeteket választva játszottak a hazaiak, a Paks az Edwin–Eilingsfeld–Atkinson trió vezetésével egy 9–0-val fordított. Bár a soproni center, Durham triplával visszaszerezte a vezetést övéinek, Edwin kosarával és egypontos vendégvezetéssel zárult a félidő.

A nagyszünet után sokáig a szervezettebben játszó paksi gárda akarata érvényesült, az SKC-nak inkább szép felvillanásai voltak. A negyedik negyed elején 10 pont fölé nőtt a vendégelőny, ám a paksiak csupán hét játékost forgattak, a hajrára elfáradtak. A soproniak kapkodtak, de apránként faragtak a hátrányból. Hiába tartott zsákolóbemutatót Durham, Buckingham és Atkinson révén rendre kosárral felelt a Paks, a végjátékban pedig a fiatal Pajor dobott "gyilkos" triplát. A végén Edwin kipontozódott, kettőre még feljött, de fordítani nem tudott a lepattanóztást 44–34-re elveszítő SKC.

Kosztasz Flevarakisz: – Nagyon rossz mérkőzés volt. Nem sok ilyenünk volt eddig, és nem csak ebben a szezonban, hanem összességében. A nap egyetlen pozitívuma az volt, hogy belül tudtunk maradni azon az ötpontos határon, amekkora különbséggel idegenben nyertünk. Tudtuk, hogy jó csapat ellen játszunk, akik az első találkozásunk óta több nagy győzelmet is arattak. Edwin nagyon jó munkát végzett, és mi nem tudtuk megállítani, főleg az egy-egy elleni szituációkban. Számunkra ez minden szempontból nagyon rossz mérkőzés volt. Végig próbáltunk visszajönni a meccsbe, de amikor a meccs nagy részében nem esnek be a kinti dobások, és még a könnyű dolgokat is nehezen tudjuk végrehajtani, egy olyan jó csapat, mint a Paks, ezt kihasználja, és megérdemli a győzelmet.