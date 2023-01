Női NB I: az éllovas idegenben, az üldöző hazai pályán gyűjtené be a két pontot

Bár a Szolnok ellen megszakadt az SKC férficsapatának győzelmi sorozata, Kosztasz Flevarakisz, a gárda görög szakvezetője büszke fiaira, akik ma 15.45 órakor a bajnok Falco otthonában lépnek pályára.

A múlt hétvégi bajnoki rangadón két kulcsjátékos, Jones és Shine is hiányzott sérülés miatt, és a mai mérkőzésen is kérdéses a játékuk.

„Hiányukban is sikerült jó stratégiát kidolgozni a Szolnok ellen. Parádés volt a kezdés, ám azt a szintet a két mezőnyjátékos hiányában nem bírta végig a társaság. Pozitívum, hogy volt időszak, mikor három fiatal játékos is egyszerre volt a pályán, ezekből a mérkőzésekből a jövőre nézve sokat profitálhatunk” – mondta Kosztasz Flevarakisz.

Az éllovas, címvédő Falco az SKC szakvezetője szerint a nemzetközi szereplésből profitált sokat.

„A Falco is jelentős mértékben átalakult, és a Bajnokok Ligája-szereplése – amelynek során több bravúros győzelmet is aratott a gárda – rengeteget jelentett nekik. Egyértelműen a legjobb csapathoz, a címvédőhöz és éllovashoz látogatunk, ismerjük az erősségeiket, próbáltunk felkészülni ellenük. Nincs semmi veszítenivalónk, de természetesen most is megpróbáljuk a lehető legjobb játékunkat nyújtani. Meglátjuk, mire lesz elég Szombathelyen” – fogalmazott a görög tréner.