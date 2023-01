Credobus Mosonmagyaróvár-FC Nagykanizsa 2-1 (1-0)

Hazai gólszerzők: Gáncs, Monori.

Már a 16. percben előnyhöz jutottak a hazaiak, egy centerezést követően Gáncs talált a hálóba. A második félidőben Monori révén megszerezte a második gólját is az Óvár. A mérkőzés hajrájában a hazai védelem figyelmetlenségét használták ki a vendégek, és szépítettek.

Horváth Csaba, vezetőedző: – Elég kemény héten vagyunk túl, így tudtuk, hogy nem fognak a játékosok frissen mozogni az első edzőmérkőzésen. Amit a játékosoktól kértünk, azt igyekeztek betartani, az összecsapás nagy részében nálunk volt többet a labda, több helyzetet is mi dolgoztunk ki. Az első félidőben egy formás akciót tudtunk góllal befejezni, második játékrész elején megdupláztuk az előnyünket, és ebben az időben több látványos támadást is vezettünk. Mindenki tudott játszani egy félidőt, kísérleteztünk több új dologgal és a próbajátékosokat is meg tudtuk nézni mérkőzéskörülmények között.