Európa minden szegletéből érkeznek hobbi- és profi sportolók, hogy teljesítsék a Fertő-kerülő túrát. Sopronban és környékén is népszerű a kihívás.

Január 27-én immár 12. alkalommal startolnak el a résztvevők, akik számát háromezerben limitálták. Gáncs Krisztián, a soproni Shotokan Tigrisek Sport- egyesület vezetőedzője évek óta saját szervezésű túracsoporttal készül fel fizikailag és mentálisan az extrém megmérettetésre.

– Több mint húszan vágtunk neki két hete az utolsó felkészítő túrának. Ki hosszabb, ki rövidebb távot teljesített. Idén segítőként veszek részt a programban, mert az indulásról sajnos lekéstem – mondta Gáncs Krisztián. A sportvezető szerint a kihívást az időjárás, a gyakran erős szél jelenti, de a korai, 4.30-as indulás, valamint a táv hossza is próbára teszi az embert.

A legkíméletesebb táv 30 kilométeres, ami Nezsidertől (Neusiedl am See) Okáig (Oggau) tart, de lehet nevezni a 60 kilométeres szakaszra is Illmictől (Illmitz) Okáig. A 80 kilométeres táv már igazán embert próbáló, de a legelszántabbak az Okából induló és ugyanoda visszaérő teljes Fertő-kört választják a maga 120 kilométerével. A kör magyar oldalán a hegykői Tornácos étterem a 120 kilométeres táv résztvevői számára frissítőpontot üzemeltet, valamint ott lesz a 80 kilométeres táv rajthelye.

Ez nem verseny, hanem extrém túra, amin a részvétel a fontos és saját határaink feszegetése. A legedzettebbek hozzávetőlegesen tizenhárom óra alatt futva teszik meg a teljes távot, de az átlagos szintidő 22–24 óra

– tette hozzá Gáncs Krisztián.