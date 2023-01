Szerdán este 6 órakor a török óriási klub, a Galatasaray érkezik Győrbe.

Az Euro Cup Women-sorozat a csoportkör után az egyenes kieséses rendszerben folytatódik, a legjobb 32 között szerepel csapatunk, mely az ünnepek után nagyon motiváltan kezdte meg a munkát és szeretne borsot törni a papíron erősebb ellenfele orra alá. A találkozóról vezetőedzőnket, Cziczás Lászlót, valamint Török Ágit és Ruff-Nagy Dórát kérdeztük.

Cziczás László: – Korrekten érkeztek vissza a lányok a karácsonyi szünetből, nagyon szépen edzettek, semmi probléma nem volt. Az ellenféllel kapcsolatban annál több van, hiszen nagyon komoly csapattal fogunk találkozni. Két két méter fölötti centerrel érkeznek, gyakorlatilag külső és belső poszton is Euroliga-tapasztalattal bíró játékosokkal utaznak Győrbe. Nem régen leigazolták McCowant, aki amerikai és török útlevéllel rendelkezik. Őt idáig még senki nem tudta megállítani. Megpróbálunk speciálisan készülni rá. Hazai pályán nekik szeretnénk rontani, és a saját gyors kosárlabdánkkal kifárasztani az ellenfelet és nagyobb centereit. Nem lesz ez egyszerű feladat, de annál szebb. Ilyen csapat ellen játszani hatalmas motiváció és a lányoknak is ezt szeretnénk tolmácsolni. Nagy feladat előtt állunk, hiszen az utóbbi időben is szépen teljesített a Galatasaray. Ami majd meglátjuk, hogy előny vagy hátrány lesz, náluk nem volt leállás a két ünnep között. Még 30-án is játszottak, szóval elvileg formában vannak, de éppen ezért fáradtabbak is lehetnek. Ezt már szerdán meglátjuk.

Török Ágnes: – A Galatasaray nagymúltú klub, amely már hosszú ideje ott van az európai elitben. Természetesen ez idén sincs másképp, hiszen minőségi török játékosok mellett nívós külföldieket sorakoztatnak fel. Nagyon szép feladat áll előttünk, amelyre természetesen kihívásként tekint az egész csapat. A szerdai meccsen az a célunk, hogy felvegyük a kesztyűt és olyan játékot tudjuk produkálni, amellyel meg tudjuk szorongatni őket. Mindenképpen úgy szeretnénk elutazni a második mérkőzésre Törökországba, hogy a továbbjutási esélyeink még életben vannak.

Ruff-Nagy Dóra: – Kemény csapat a Galata, jó légiósaik és török játékosai vannak. Nehéz mérkőzést várok, főleg úgy, hogy két ünnep között nem játszottunk, de mindent megteszünk, hogy elég előnyt tudjunk szerezni a meccsen, és a visszavágón ne legyen gond.