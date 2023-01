Az őszi szezonban az új stáb irányításával nagyszerűen teljesített a csapat, a bajnokságban egy vereséggel áll, az Európa-kupában pedig megnyerte a csoportját, és továbbjutott. A célok továbbra is adottak: négybe jutni a bajnokságban és a Magyar Kupában is! Fűzy András elnökkel értékeltük az elmúlt tizenkét hónap eseményeit.

„Sajnos tavasszal, ami a tavalyi szezon második fele volt, több sebből véreztünk. Játékosokat kellett kényszerből lecserélni, miután irányítónk, Aari McDonald önkényesen távozott, az orosz–ukrán konfliktus miatt pedig Albina Razseva tért haza idő előtt. A sérülések sem kerültek el bennünket, Török Ági, Dubei Debóra vagy Weninger Virág is hosszabb időre dőlt ki, sőt, vírusos megbetegedés miatt Jordin Canadára sem tudtunk számítani a szezon fontos szakaszában. Ezek kihatással voltak a teljesítményünkre, nagyon hullámzó volt a játékunk. Képesek voltunk hazai pályán legyőzni a Sopront, de ugyanúgy kikapni itthon a BEAC-tól. Az alapszakasz végén nem is tudtuk a harmadik helyet megtartani, így a rájátszásban a motivált, jó erőkből álló Diósgyőrrel kerültünk össze, meg is állított bennünket a miskolci gárda. Ami a korábbi években szinte alap volt, a négy közé jutás, az most nem jött össze. Az ötödik hely azért viszonylag könnyen meglett a TFSE és a Vasas ellen, de aki látta a Vasas elleni hazai meccsünket, amelyiken az utolsó másodpercekben mentettük győzelemre a meccset, láthatta, hogy továbbra sem voltunk stabilak. Pár nappal később ennek ellenére nagy különbséggel győzve zártuk le a párharcot. Szóval ez a hektikusság jellemezte a szezonunkat” – mondta az év első feléről Fűzy András, aki elárulta: tavasszal érlelődött meg bennük a változtatás szükségessége a kispadon.

„A játékoskeret addigra már adott volt, az idei szezont kis finomításokkal, de gyakorlatilag ugyanazzal a kerettel vártuk, így a frissíteni a szakvezetői poszton kellett. Cziczás Lászlóval a korosztályos válogatottaknál már régóta együtt dolgozom, ismerem a munkásságát, emberileg is jó a kapcsolatunk, így adta magát, hogy ő legyen az edző, hiszen ismeri a magyar mezőnyt, a válogatott játékosaink képességeivel is tisztában van. A váltás eddig sikeresnek mondható, hiszen úgy érzem, előbbre tartunk, mint azt gondoltam, gondoltuk volna. Összesen három vereségünk volt, kétszer kaptunk ki a litván bajnoktól, egyszer pedig a magyartól, mely amúgy az Euroliga címvédője is. Tudtuk, hogy veretlenül nem lehet végig csinálni a szezont, ebben a menetelésben, amiben ősszel voltunk, ez benne van” – folytatta a klubelnök, aki a jövőről is beszélt.

„Az Európa-kupával valahogy nincs szerencsénk. Bár a legfontosabb célunkat, ami a továbbjutást jelenti, már elértük, ráadásul csoportgyőztesként, a folytatásban a török Galatasaray az első, a hazai mérkőzés nem sikerült. Mindent megteszünk azért, hogy esetleg továbbjussunk, de ismétlem, a továbbjutással már teljesítettük azt, amit a szezon előtt a csapat elé tűztünk” – mondta Fűzy András.

Ami a bajnokságot és a Magyar Kupát illeti, ott is egyértelműek a célok.

„Természetesen mindkét sorozatban az éremért kell küzdenünk. Ehhez leginkább az kell, hogy koncentráltak maradjunk. Jó helyzetből várjuk a folytatást, de azért még kemény meccsek várnak ránk. Ugyanakkor van bennünk előrelépési lehetőség, a csapat az érési folyamat közepén tart. Közel sem végleges a játékerőnk, a taktikai repertoárunk, egyénileg is van fejlődési potenciál a játékosokban. A bajnokság rendkívül kiegyensúlyozott, sokszor egy-egy labdán múlnak a helyezések az alapszakaszban. Bármi is lesz azonban, a rájátszás már egy másik műfaj, de arra is készen tudunk állni. A legfontosabb, hogy elkerüljenek bennünket a sérülések és maradjunk bátrak. Itt szeretném kihasználni az alkalmat, hogy békés, boldog új évet kívánjak minden szurkolónknak, kosárlabdabarátnak” – mondta végül Fűzy András.