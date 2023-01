Pedig edzőváltással kezdődött az új idény, hiszen az elmúlt bajnokságban, most már NB III-as Csorna mögött ezüstérmes gárda éléről távozott a csapatot egyébként jól irányító Germán Ferenc. Tavaly nyáron – a majdnem hibátlan szezon s a megszerzett ezüstérem után – ugyanis meglepetésre visszavonult a fiatal tréner.

„Bevallom, kicsit felőrlődtem. A futball tölti ki az életem, tizenkét éve már a munka mellett edzősködöm, s szeretnék most egy kicsit több szabadidőt” – indokolta lemondását a korábbi NB I-es futballista.

A Koroncó irányítását a DAC-tól érkező, szintén korábbi élvonalbeli, kiváló labdarúgó, Jäkl Antal vette át.

A csapat vele ott folytatta, ahol korábban abbahagyta. Ahogy említettük, egyetlen kivétellel az összes bajnokiját megnyerte a Koroncó. Előnye négy pont az őt üldöző Kapuvárral és a Caola SC Sopronnal szemben.

„Még 2009-ben, játékosként Győrszemerén dolgozhattam együtt a fő támogató Kovács Totó Gyuri bácsival, akinek már edzőként örömmel fogadtam az invitálását Koroncóra. Bár fájó szívvel hagytam ott a DAC-ot, bevallom, belefáradtam az ottani küzdelembe” – kezdte Jäkl Antal, aki érzett egyfajta nyomást, amivel a koroncói kispad járt.

„Nehéz örökséget vettem át, hiszen egy rendkívül jó és eredményes, a bajnokságban második helyezett csapatot kaptam, s Koroncón köztudott, hogy mindig nagyon nagy az elvárás. Ezzel együtt szakmailag nem volt nehéz dolgom, hiszen rendkívül erős keret- tel kezdhettem el a közös munkát.”

Ami egy kicsit döcögősen indult.

„Nyilván össze kellett hangolódnunk, s ez látszott a szorosabb eredményeken. Persze az is igaz, hogy a szezon elején voltak a nehezebb meccseink, az erősebb csapatok ellen. A tervem az volt, hogy a kiváló támadófocit játszó csapat védelmét még jobban stabilizáljam, ami szerintem sikerült is, nem véletlenül kaptunk csupán kilenc gólt ősszel.”

A szakvezető természetesen elégedett, de csapatából senkit nem emelne ki.

„Mind a három szekció, vagyis a védelem, a középpálya és a csatársor is extrát nyújtott, csapatként ért el jó teljesítményt az együttes. Igazán motivált, mentálisan is erős a társaság, öröm egy ilyen csapattal dolgozni. Nem is lehet más célunk, tavasszal is folytatni a jó sorozatot, mert szeretnénk megnyerni a bajnokságot.”