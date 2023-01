Az Audi-ETO balszélsőjének szerepelt szerepelt egy opció mindkét fél számára a 2023/24-es szezonra vonatkozóan, és mivel közös szándék volt a folytatást illetően, így ez a passzus most érvénybe lépett.

A Nadine szerződésében lévő opció nem egyedi, a sportágban gyakran szerepel a dokumentumokban, főleg a hosszabb időtartamú megállapodások esetében. Nadine szereplése részünkről egyáltalán nem volt kérdéses jövőre, örülök, hogy ő is ugyanígy gondolkodott, és örömmel jelentem be, hogy biztosan az Audi-ETO színeiben szerepel a következő szezonban is

– nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nem kellett sokat gondolkodni, a klubvezetés megkeresése után gyakorlatilag egyből azt mondtam, hogy persze, folytassuk. Győrben jól érzem magam, nagyon jó csapat van, és tudom, hogy a tervek is kimagaslóak a következő szezon tekintetében. Szeretek Győrben kézilabdázni, és örülök, hogy jövőre is ETO játékos leszek. Most azonban a jelenre fókuszálok, a lányokkal minden fronton komoly céljaink vannak, és szeretnénk azokat közösen megvalósítani” – mondta a 29 éves Schatzl Nadine, aki négyszeres magyar bajnok, 2011-ben, 2012-ben, valamint 2022-ben a Győri Audi ETO KC csapatával hódította el a címet. A Magyar Kupát háromszor (2011, 2012, 2017) nyerte meg. A Bajnokok Ligájában 2012 után 2022-ben is ezüstérmet szerzett agyőri csapat színeiben. A játékost 2019-ben Magyarország legjobb női kézilabdázójának választották meg. Győrbe való visszatérése óta 63 tétmérkőzésen lépett pályára az Audi-ETO zöld-fehér mezében, ezeken a találkozókon pedig 155 gólt szerezett.