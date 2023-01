Folytatódnak az Audi-ETO jövő évi keretével kapcsolatos bejelentések. A csapat válogatott szélsője, Győri-Lukács Viktória úgy döntött, idény nyáron lejáró szerződését meghosszabbítja, és 2026-ig a zöld-fehérek játékosa marad.

„Győri-Lukács Viktória fontos tagja csapatunknak. Rutinja, sebessége és helyzetkihasználása a nemzetközi élvonalba helyezi őt, ráadásul kiváló csapatemberről is beszélünk egyben. A tárgyalások nagyszerű légkörben zajlottak, nagyon hasonlóan gondolkodunk a kézilabdázásról, ő is maximalista, így egyértelmű volt, hogy hosszabbítani szeretnénk vele. Hároméves kontraktust írtunk alá, és bízom benne, hogy az idei szezonon túl a következő évadokban is sok fényes érmet gyűjtünk be közösen” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Győrben minden adott a nyugodt, magas szintű munkavégzéshez, ami rendkívül fontos egy játékosnak. A klub céljai összhangban vannak a biztosított lehetőségekkel, azaz mindig a legmagasabb célokért küzdeni. Nem gondolkodtam sokat a hosszabbítás kapcsán, hiszen jól érzem magam, maradni akartam. Örülök, hogy továbbra is az Audi ETO-ban szerepelhetek. Minden fronton győzelemre fogok törni, hiszen minden trófeát be szeretnék gyűjteni a csapattársaimmal közösen” – mondta Győri-Lukács Viktória.

Győri-Lukács Viktória 27 éves, 2020 nyarán csatlakozott a győriekhez. A klubbal magyar bajnoki címet (2022) és Magyar Kupát nyert (2021), a Bajnokok Ligájában eddig egy bronz- (2021) és egy ezüstérem tulajdonosa (2022). Győri zöld-fehérben 57 bajnoki meccsen 178, hat Magyar Kupa mérkőzésen 11, míg 46 BL meccsen 118 találatot szerzett, azaz összesen 109 tétmérkőzésen 307 gólnál jár.