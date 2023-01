Január 7-én egy világszinten is nagyra becsült sportszergyártó által készített mezben lép pályára a Győri Audi ETO. A csapatot üzemeltető Győri ETO Kft. három és fél éves szerződést kötött a minden igényt kielégítő, megbízható és minőségi Mizuno termékeket is forgalmazó Endo Plus Service Kft.-vel, így a csapat mostantól kézilabda sportág tekintetében az országban elsőként öltheti magára a japán márkát - közölte honlapján a klub szombaton.

A 2023-as évet új felszerelésben kezdik meg a Győri Audi ETO felnőtt sportolói és stábtagjai. Azáltal, hogy a Mizuno a Győri Audi ETO hivatalos sportszermárkájává válik, a játékosok nem csupán a pályán, hanem az utazások és az edzések alkalmával is viselik a világvezető japán termékeket.

„A csapattal egyeztetve több márka közül választottuk ki a nagy hagyományokkal bíró Mizuno sportmárkát. Nagyon örülök, hogy egy hosszútávú szerződést sikerült kötnünk az egyik leghíresebb és legjobb gyártóval. Fontos volt számunkra, hogy egy olyan céggel dolgozzunk együtt, akik már bizonyították, hogy széles, minden igényt kielégítő termékpalettájukkal képesek magas színvonalon csapatunkat kiszolgálni. Tudjuk, a Mizuno a japán precizitásnak és profizmusnak köszönhetően a legjobb minőséget képviseli, mindemellett maximálisan megfelelő együttműködési konstrukciót ajánlottak. A márka által képviselt színvonal és értékek teljes mértékben megegyeznek azzal, amit a Győri Audi ETO is képvisel. Sosem könnyű szezon közben egy komplett csapatot és a hozzá tartozó szakmai stábot egy teljesen új ruházatba átöltöztetni, de hála és köszönet a klub munkatársainak és partnerünknek a rengeteg befektetett munkáért. Örömmel mondhatom, hogy a 2023-as év első mérkőzésén, vagyis a Storhamar ellen már új szerelésünkben léphetünk pályára. Bízom abban, hogy nem csak az idei, hanem a következő szezonok során is sikeresek leszünk a Mizunos szereléseinkben” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Ennek a napnak örömteli és büszke pillanata a Győri ETO Kft. és a Mizuno stratégiai együttműködése, amit mi sem mutat jobban, hogy a következő szezon kezdetétől Győrben nem csak a női, hanem a férfi kézilabda hivatalos viseletévé is válik. Ezáltal elmondhatjuk, hogy Győr városában a kézilabdázók azonos márkában küzdenek majd a zöld-fehér gólokért” – tette hozzá a sportvezető.

A Mizuno japán tradíció, innováció és precizitás. A 1906 óta családi tulajdonban lévő, futómadarat szimbolizáló brand egybeforr a sporttal és a professzionális sportcikk fejlesztéssel. A Mizuno örök jelszava ma is érvényes, miszerint nem a legnagyobb, hanem a legjobb sportmárkává akar válni! A kézilabda már több mint tíz éve a Mizuno életének kiemelkedő sportága, folyamatosan megújuló kínálata az egyedi textíliák és az extrém terhelésnek kitett cipők létrehozásában teljesedik ki.

„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a már hosszú évek óta fennálló jó baráti és szponzori támogatásunk után újabb szintet lépett a kapcsolatunk a Győri Audi ETO csapatával. Büszkeség számunkra, hogy a Mizuno márkával kötött megállapodásunk szerint immáron az Endo Plus Service Kft. a kizárólagos hazai forgalmazója a Mizuno Team Sportnak, ami 2023-tól a győri női kézilabda csapat hivatalos felszerelése is” – mondta Wieszt Attila, az Endo Plus Service Kft. ügyvezetője.