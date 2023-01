Pelé valódi világsztár volt – nem csak annak titulálták, mint ahogy sokszor szívesen teszik ezt másokkal –, így a média számára sem volt könnyen megközelíthető. „A Telesporttal 1990-ben negyvenkét napig voltunk az olaszországi világbajnokságon – kezdi Zsiray László. – A főszerkesztő, Vitray Tamás maga mellé osztott be, mindig együtt mentünk a mérkőzésekre, amelyeken ő közvetített, én pedig segítettem neki. Rómában volt a főhadiszállásunk, onnan jártunk Nápolyba, Bolognába és Firenzébe a meccsekre. A Telesport kapott öt autót, ha jól emlékszem, akkor négy Peugeot-t, valamint Vitray egy Volvót, de csak ebben volt klíma.”

Zsiray Lászlót 1987 nyarán hívta Vitray a Telesporthoz és nagyjából tíz évig volt a televíziós csapat tagja. Így jutott ki az itáliai vb-re is.

„Nagyon jó pénzt kapott a stáb a kintlétre, annyit, mint a német tévések, így nem volt okunk panaszra – folytatja a Győrött élő újságíró. – Az olaszok az elektronikus médiának felépítettek egy külön falut, ott dolgoztunk, az írott sajtó munkatársai nem jöhettek be. Sok ezren lehettünk a világ minden tájáról, köztük a német állami tévések, a ZDF-es kollégák is. Az arányokat tekintve jellemző, hogy ők több mint száznyolcvanan voltak, mi pedig tizenketten. Mivel régóta Stuttgartban éltem, sokukat jól ismertem és így szabad bejárásom volt a házukba. Már jó néhány nap eltelt a vb kezdete óta, amikor az egyik német hölgy a kártyámra nézve megkérdezte: mi az a HUN felirat? Mondtam neki, hogy én a magyar tévével vagyok itt. Erre hangosan nevetni kezdett. Béla Réthyvel, a ZDF nemrégiben nyugdíjba vonult sztárriporterével jó barátságban voltam. Már külföldön született, de magyar érzelmű, jól beszéli a nyelvünket és nagyon segítőkész. Az egyik alkalommal mesélte nekem, hogy másnap hozzák Pelét a ZDF-hez egy interjúra. Bevillant a lehetőség: megkérem Réthyt, én is hadd készítsek egy anyagot a Fekete Gyémánttal. Azt felelte, ha a főnökei hozzájárulnak, akkor a részéről nincs akadálya. Őket is ismertem Németországból, ezért talán könnyebb volt érvelni: a Magyar Televízió nem jelent konkurenciát a ZDF-nek és nálunk később is menne adásba a beszélgetés, így rábólintottak az ötletemre.”



Pelé úgy vélekedett a legismertebb magyarról: Puskás a legjobb. Fotó: Németh Ferenc/MTI

„A vb utolsó két hetére megjött Vitray Tamás akkori felesége, Kállai Bori és a lánya, Fonyó Barbara – emlékezik tovább Zsiray László. – Az utóbbi abban az évben érettségizett, ezért ez az út volt a jutalma. Megkértek, hogy ők is hadd kísérjenek el az interjúra. Beleegyeztem, egy feltétellel, ha megkapom a jelet, akkor azonnal indulni kell. Így végül csak Barbara tudott jönni, ő is készítette rólunk a Pelével közös fotót. Amikor Béla végzett az interjúval, az operatőr kazettát cserélt és következtem én. Pelével spanyolul beszélgettünk, végig mosolygott, emlékszem, jellegzetesen mély hangja volt. Kedves, szimpatikus ember benyomását keltette. Nagy tisztelője volt a magyaroknak, Puskás Ferenc futballtudásáról kijelentette, hogy az a legjobb a világon. Kilencperces volt a felvétel, de utána még jó ideig társalogtunk, aztán Pelének mennie kellett.”

Zsirayék boldogan tértek vissza a magyar házba.

„»Tamás, itt van a kazetta« – nyújtottam oda Vitraynak, aki nagyon örült és kijelentette: nem emlékszik rá, hogy a magyar televíziózás történetében bárki csinált volna anyagot Pelével. Én lettem az első. Azt mondta, ezt meg kell ünnepelni. Még aznap este Rómában elmentünk egy klubba és megittuk a pertut. Azóta tegezhetem Vitray Tamást.”

Budapesten pedig szinte ugyanakkor került adásba az interjú. Pelé immár örök.