Illusztris környezetben, már-már történelmi korokat visszaidéző helyen, a Porta étteremben tartotta csapatépítő délutánját a közelmúltban a Audi-ETO női kézilabdacsapata. A finom ételek kóstolása mellett a csapat tagjai kipróbálhatták magukat a konyhában, valamint izgalmas játékokban vettek részt.

Mint az étterem bemutatkozó szövegében is olvasható, a Porta étterem letisztult eleganciával, magyar hagyományokra támaszkodva várja vendégeit. A finom és elegáns ételekről Nagy Eszter Creative Chéf gondoskodik. Eszter neve ismerősen csenghet a gasztronómia világából, hiszen a Konyhafőnök Szuperdöntőjének győztese.

„Másfél éve nyitottuk meg itt Pannonhalma szívében a Porta éttermet, ami nem volt egyszerű időszak, hiszen a covid idején indult el. Régóta szerettem volna éttermet nyitni, és amikor felkértek, megmutatták nekem ezt a helyet, ezt a milliőt, egyből beleszerettem. Alapvetően magyaros konyhát álmodtam meg, hiszen magyar vagyok és imádom a magyar ételeket, viszont szeretek egészségesen és újragondoltan alkotni. Szóval az étlapunkon alapvetően magyaros ételek találhatóak franciás-távolkeleti beütéssel. Változatos az étlapunk, hiszen manapság muszáj figyelnünk arra is, hogy glutén-, laktózmentes, valamint vegetáriánus ételek is megtalálhatóak legyenek. Szülőként tudom, az is nagyon fontos, egy étteremben a gyermekek is és szüleik is komfortosan érezzék magukat, így külön gyermekétlappal rendelkezünk, amihez színező is tartozik, valamint gyereksarkot is kialakítottunk. Az étterem alkalmas rendezvények megtartására is, nyolcvan főt kényelmesen le tudunk ültetni, örömmel mondhatom, az ifjú párok szívesen választják a nagy napjukra a Portát” – nyilatkozta Nagy Eszter.

A Porta Étteremben eltöltött délután középpontjában természetesen a finomabbnál finomabb ételek álltak, de a szórakozás sem maradhatott el. A hely adottságainak köszönhetően a délután több helyszínen zajlott. Az egyik állomás a konyha volt, ahol Eszter instrukciói alapján a csapat belekóstolhatott az igazi olasz paradicsomos tészta elkészítésébe. A rendezvényteremben pedig az egyik feladatban az orrukra volt szükségük játékosainknak, hiszen különböző gyógynövényeket és fűszereket kellett felismerniük, és amíg a pasta elkészült, közösségformáló játékokat játszottak.

„Kellemes és azt gondolom, a csapatépítés szempontjából hasznos délutánt töltöttünk együtt. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a meghívást és a délutánt. Pár kisebb játékkal is készültek nekünk a vendéglátóink, amivel feldobódott a hangulat a Metz elleni mérkőzésünk után. Szüksége volt a csapatnak egy ilyen jellegű programra, hiszem nehezebb időszakokban fontos, hogy még jobban ott legyünk egymásnak. Ezenkívül többször is összeül a csapat közös meccsnézésekre, vacsorákra. Remélem, mindenkinek sikerült egy kicsit kikapcsolni, hogy továbbmehessünk a céljaink irányába” – mondta Schatzl Nadine.