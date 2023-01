A célok nem változtak, mindkét sorozatban magasra tör Dörnyei Balázs vezetőedző együttese, amely a szokásos felmérésekkel indította a felkészülést.

A napi két edzés mellett magyar, szlovák és osztrák ellenfelekkel játszik az együttes, amelynek tagjai közül jó néhányan majd a különböző válogatottak összetartásán is érdekeltek lesznek.

„Lesznek változások a keretünkben, hiszen Fél Patrícia, Sanda Malesevic és Elson Anett távozott az együttesből, valamint szülés után, Szőcs Réka sem tér vissza hozzánk – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC női szakágvezetője. – Természetesen szeretnénk igazolni, erősíteni, hiszen továbbra is jelentős céljaink vannak. Egy válogatott labdarúgó érkezését hamarosan bejelenthetjük, míg lehetőség szerint, egy tapasztalt külföldi játékos szerződése is tervben van részünkről. Ezenkívül, továbbra is kiemelten támaszkodunk utánpótlásunkra, több fiatalunk is a felnőttekkel készül majd, s külön öröm az is, hogy súlyos sérülésből felépülve, két tehetséges játékosunk, Gaál Rebeka és Szabó Szofi is immáron teljes értékű munkát végezhet. Ha már az utánpótlásnál tartunk, nos, fiataljaink is megkezdték a felkészülést, az akadémiai bajnokságokban szereplő U19-es, U17-es, U15-es gárdáink és az U14-es csapatunk már edz, míg a legkisebbek, az U11-es, U9-es és U7-es lányaink, jövő héten kezdik meg az idei foglalkozásokat."