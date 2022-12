Világi Oszkárral, a szlovák első ligában jelenleg második helyen álló dunaszerdahelyi DAC 1904 és a magyar második vonalban szereplő, a tizedik helyen telelő ETO FC tekintélyes tulajdonosával közölt hosszabb interjút a Nemzeti Sport.

Ebben egy kérdés erejéig szó esett a patinás győri klub helyzetéről is.

„– Az év elején megvásárolta az ETO FC-t. Miként értékeli az NB II-es csapat szereplését, s mikor lehet esélye a feljutásra?

– A győri futball a konszolidáció időszakát éli, ez azt is jelenti, hogy szeretnénk a klubot hatékonnyá tenni. Az ETO Akadémiánál sok mindent megváltoztattunk, fiatalítottunk a profi keretben, ez hatással volt a teljesítményre, amely nem volt kiegyensúlyozott. Öröm, hogy nagyon sok a fiatal, tehetséges játékos az ETO-ban, őket tovább kell építeni, segíteni. Ráadásul olyan stratégiát választottunk, hogy csak magyar játékosokat szerepeltetünk, a cél az, hogy épüljön a csapat, és abban bízhatunk, hogy a következő idényben az ETO már feljutásra esélyes lesz.”

A jövőre 119 éves zöld-fehér klub szurkolói is abban bíznak, hogy a Világi Oszkár és a város vezetése által idén februárban közösen tartott sajtótájékoztatón tett ígéreteket komolyan lehet venni: a céljuk valóban az, hogy az ETO minél gyorsabban visszakerüljön az NB I-be.

A jelek egyelőre nem mindig erre mutatnak.