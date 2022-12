Aki figyelemmel kíséri a győri Darázs Ádám pályafutását, tudja, hogy mindig történik vele valami. Súlyemelőként kezdte, majd az erősemberversenyeken kezdett indulni. Olyannyira jó döntés volt ez, hogy amellett, hogy többször is megszerezte a Közép-Európa legerősebb embere címet, több rekordot is ő tartott. Miután visszavonult, szervezőként ott maradt szeretett sportága mellett, igaz, a szervezésbe már versenyzőként is belekóstolt. Idén jubilált is, huszonötödik alkalommal rendezték meg az országos bajnokságot, melyben a WHB több mint két évtizede segíti a szervezőket.

Ráadásul ebben az évben Darázs két jánossomorjai tanítványa, Kurucz Kornél és Király Richárd is jól teljesített. Előbbi megnyerte az ob-t, illetve a ranglistát is az élen zárta. Utóbbi mindkét kategóriában negyedik lett.

Darázs Ádám másik idei nagy sikere a közelmúltban rendezett parafekvenyomó Világkupa volt, ahol tanítványa, Tunkel Norbert 159 kg-mal bronzérmes lett. Ezzel az eredménnyel a negyedik helyre ugrott a világranglistán, a párizsi paralimpiára pedig az első nyolc jut ki, azaz nagyon jó esélyei vannak a kis növésű sportolónak. Tunkel Norbert egyébként 2016-ban bronz­érmes lett a riói paralimpián.

„Néhány éve Szabó Ozor János barátom elhunyt, és még korábban megkért, hogy ha úgy alakul, vegyem át a csoportját. Természetesen ennek eleget tettem, így közösen dolgozom többek között Norbival is, aki Zala megyei, de többször megyek hozzá, illetve telefonon, neten is sűrűn tartjuk a kapcsolatot. Nagyon örültem a sikerének, ehhez komoly taktikai lépést kellett meghoznunk Dubajban. Szerencsére bejött a lépésünk, ezt kihasználva lett most harmadik” – mondta Darázs Ádám, aki nemrégiben Namíbiában járt, ahol egyik legnagyobb szenvedélyének, a horgászásnak hódolt.

„Gyerekkorom óta pecázom, szeretem nagyon, nyaranta horgásztáborokat is szoktam tartani. Idén februárban Dél-Afrikában jártam, ahol sikerült egy cápát is kifognom. A másik nagy álmom a tigrishal volt. Úgy volt, hogy Ománba utazunk, de ott nem tűnt biztonságosnak, ezért lett Namíbia az úti cél” – mesélte a győri erősember, akinek a horgán természetesen a tigrishal is fennakadt.

„Nem esszük meg ezeket a halakat, hanem visszaengedjük a vízbe. Ez történt a cápával is. Januárban egyébként újra megyek Dél-Afrikába, megint szeretnék cápára horgászni” – tette hozzá az erősember, akinek egyébként főleg egy cápa kifogásához jól jön az átlagosnál nagyobb ereje.

Darázs Ádámra egy horgásztermékeket gyártó cég is felfigyelt. Több fotóján a saját márkajelzésüket látták a győri sportemberen, és megkeresték az ajánlattal, hogy működjenek együtt.

„Pénzt nem kapok, hanem ellátnak felszereléssel, és nekem fotókat kell készítenem, melyeken a ruháikat, sapkáikat hordom, az ő cuccukat használom. Azt gondolom, ez mindkét fél számára kedvező együttműködés” – tette hozzá Darázs Ádám.