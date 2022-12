Melbourne-ben hétfőn megkezdődött a rövidpályás világbajnokság, amelyen két győri úszó, Jakabos Zsuzsa és Szabó Szebasztián képviseli a magyar színeket.

"November 25. óta vagyunk kint, most úgy néz ki, hogy jó döntés volt ilyen korán megérkezni, hiszen a versenytársak közül sokan küzdenek átállási nehézségekkel - kezdi a beszámolóját Petrov Iván edző. - Itt nemcsak a Magyarországhoz képest tíz órás időeltolódásra, de a rendkívül szeszélyes időjárásra is gondolok. Ahogy a helyiek mondják, Melbourne-ben egyetlen napon belül is megjelenhet valamennyi évszak, ezt meg is tapasztaljuk. A hétvégi kellemes, nyárias idő után, most éppen tizenkét fok és zivatar van. Mindez fokozott figyelmet igényel a versenyzőktől és az edzőktől egyaránt. A verseny helyszíne minden igényt kielégítő, ahogy a szálláshelyek is, valamennyi önkéntes szívét-lelkét kiteszi a sportolókért, le a kalappal előttük. Szebasztián remek idővel kvalifikálta magát az ötven pillangó döntőjébe, apróbb hibák előfordultak, ezen próbálunk javítani, de előtte még száz gyorson kell helytállnia. Zsu nagyon szépen versenyzett kétszáz vegyesen, nagy szezoncsúcsot ért el, vele is minden nap edzünk, a fő száma itt a négyszáz méteres vegyesúszás lesz szombaton."

A tudósítások szerint Szabó Szebasztián nem jutott tovább 100 méter gyorson a szerdai előfutamból. Ezek alapján a 26 éves magyar versenyző 48.19 másodperces idővel a 41. helyen zárt összesítésben.

"Száz gyorson egy másodperccel gyengébb időt mért a gép Szebasztiánnak, ezt megóvtuk. Az óvásnak helyt adtak, a helyes idő így 47.09, ami második számú tartalék helyet jelent. Ennek ellenére ettől a számtól visszaléptünk, inkább az ötven pillére fókuszálunk" - tette hozzá Petrov Iván.

A győri úszó ugyanis 50 méter pillangón a döntőben lesz érdekelt. Ott a legjobb idő tulajdonosaként várja a rajtot. A finálét szerdán magyar idő szerint 11.20-kor rendezik.