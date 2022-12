A Soproni Jégtörők tavasszal "álltak be" a SMAFC nagy védőernyője alá, ám a jeges szezonra soproni pálya nélkül maradtak. Nem adták fel, kerestek maguknak másik jégpályát. A csapat rendben van, a helyzet már korántsem.

A soproni jégpályát üzemeltető vállalkozás novemberben tájékoztatta a SMAFC vezetőit, néhány napja pedig a korcsolyázni vágyó soproniakat is arról, hogy ebben a szezonban nem nyit ki a pálya. Sokaknak fáj ez a döntés, a SMAFC közel száz, jeges sportot űző tagjának pedig különösen. Az utánpótlás versenyszezonja is elkezdődött, ha ebben részt akarnak venni, akkor soproni tornákat is rendezniük kell. De hogyan, ha egyszer nincs hol?

– A jégsportnak Sopronban másfél évszázados hagyománya van, a Jégtörők nemcsak a klubot, a várost is képviselik, és több korosztályban is szép eredményeket értek el – mondta elöljáróban Horváth József, a SMAFC elnöke. – Korábban a soproni pálya már az őszi szünetben kinyitott és mi is erre készültünk, annál is inkább, mert a környéken az összes hasonló pálya – Kőszegen, Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Győrött – a szokott időben megkezdte működését. Az viszont látszott, hogy itthon valami baj van, így kellett a B terv. Arra kértem a jégkorong-szakosztály munkatársait, dolgozzanak ki javaslatokat, és már novemberben együttműködési megállapodást kötöttünk a kőszegi jégpályával, ahol heti egy órát tudunk biztosítani minden korosztályunknak. Ez persze messze a szakmai elvárások alatt van, de legalább el tudtuk indítani a szezont.

Jó hír a sok rossz között, hogy a szakosztályt elkötelezett szülői csapat segíti. Felvetődött, hogy a SMAFC üzemelteti a pályát szülői erőforrásokra is építve és ez minden téli sportot kedvelő soproni számára is örömhír lehetett volna. A számítások szerint, mivel az emelkedő energiaárak csak januártól jelentettek volna veszélyt, a novemberi, decemberi és januári időszak nagy részét nullszaldósan meg lehetett volna oldani...

– A jégpálya üzemeltetője azonban elutasította ezt a javaslatunkat, így nyilvánvalóvá vált, hogy Sopronban idén nem lesz jég. Ezért a kőszegi jégidőnket kellett növelni, ami nem éppen ideális, hiszen rengeteg idő megy el az utazásra és jelentős pluszköltséget is jelent két-három naponta az egész csapatot a Vas megyei városba utaztatni. Ezért a földrajzilag legközelebbi jégkorong sportegyesülettel is együttműködést kerestünk – és találtunk is. A kismartoni (eisenstadti) Raptorok csapata felajánlotta, hogy jégidejének felét megosztja velünk. Ez heti két óra minden kedden, ami azt jelenti, hogy az egész egyesületet két heti forgással jégre tudjuk vinni Ausztriában úgy, hogy az edzéseket közös szakmai program szerint alakítottuk át – részletezte a megoldást dr. Sebestyén-Teleki István, a szakosztály munkatársa.

– Ez így elégséges, ha nem is megfelelő – tette hozzá.

– Óriási gond, hogy Sopronban nincs jég. Méltatlan a jégkorong soproni hagyományaihoz, méltatlan a soproni jégkorongozók eredményeihez, méltatlan a soproni közönséghez, a soproni sportélethez. Aki volt már a jégpályán a tavalyi szezonban, az tudja, hogy szinte mindig tele volt a pálya. Ezzel szemben most a közönség egyáltalán nem jut jéghez, a sportolóinkat pedig más városokba kell folyamatosan utaztatnunk, vagyis a Sopronba érkező jégsport taót más városokban, sőt, külföldön költjük el. A legszomorúbb pedig, hogy a hazai versenyeket más városokba kell vinnünk. A soproni versenyek híresek voltak a nagyszerű hangulatukról és a jó vendéglátásról, ami főleg a jégkorongozóink mögött álló szülői közösséget dicsérte. Most pedig a soproni tornákat Szombathelyen vagy Győrben rendezzük, vendégként. Ez senkinek nem jó – fogalmazott Bencsik Gergely, a szakosztály munkatársa.

A jövőt sem látja rózsaszínben a szakosztály. A jelenlegi kényszermegoldással meg lehet oldani egy-két szezont, de nyilvánvaló, hogy hosszútávon ez így nem működik. Valós utánpótlásneveléshez, toborzáshoz, versenyzéshez és sikerekhez jég kell.

– Azt gondolom, Sopronban a jégpálya nem üzlet, hanem sportpálya és egy szolgáltatás a soproniak számára, így az üzemeltetést is ezek alapján kellene felépíteni. Nálunk megvan az akarat, az elköteleződés és a tapasztalat is ehhez – zárta szavait Bencsik Gergely.