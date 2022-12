SERCO UNI Győr–Cegléd 96–70 (20–20, 25–9, 30–26, 21–15)

Győr, NB I-es mérkőzés, 250 néző. V.: Pozsonyi, Lengyel, Rózsavölgyi.

UNI Győr: DOMBAI 16/9, DUBEI 15/6, Bach 6, TÖRÖK Á. 19, MOMPREMIER 22. Cs.: Weninger 7/3, P. Williams 6, Rozmán 4/3, Varga Zs. 1, Baffy. Edző: Cziczás László.

Cegléd: K. Williams 13/3, Horváth B. 9, Laufer 6, COOPER 16/12, KOBOLÁK 12/6. Cs.: Szabó P. 7/3, Szirony, Viszmeg 7. Edző: Lo Elhadji Malick.

Aaryn Ellenberg és Ruff-Nagy Dóra sem volt ott a győriek keretében. A hazai csapat 5–0-val kezdett, de a Cegléd hamar fordított (5–6). Felváltva estek a kosarak, a héten edzőváltáson átesett Cegléd remekül tartotta magát, 13–10 után Cooper, majd Kiana Williams triplájával fordított. Puhán védekeztek a zöld-fehérek, de Dombai triplájával sikerült egyenlíteni, Weninger büntetőivel pedig ismét vezettek (20–18), de a negyed utolsó másodperces ceglédi kosárral zárult.

A második negyedben kezdett nyílni az olló, 32–23-nál időt is kért a vendégek edzője. Bach középtávolijával már tíz pont fölé nőtt a különbség. Lassan csordogált a mérkőzés, a félidő előtt még sikerült növelni az előnyt, így húsz perc játék után 45–29-re vezetett az UNI Győr.

A szünetben Fűzy András klubelnök és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő a győri Móra-iskola 25 utánpótlás sportolójának adott át 10–10 ezer forint értékű DRK-s vásárlási utalványt.

A második félidő triplaesővel kezdődött, a 23. percben 53–36 volt az állás. A negyed közepén valamit faragott a hátrányból a Cegléd, Cziczás László időt is kért (58–44). Hasznos tanácsokat mondhatott, ugyanis egy 7–2-es rohammal a húszpontos vezetés közelébe került a hazai alakulat (65–46). Weninger kosara után át is lépte ezt a határt (71–50).

Az utolsó etapban sikerült még növelni az előnyt (35. perc: 83–57), és a kérdés már csak az maradt, mennyivel győz a SERCO UNI Győr.

Cziczás László: – Irányítóink nélkül kellett játszanunk, ezért kellett egy kis idő, míg megtaláltuk mindenki helyét. Bár voltak hibák, ezúttal ez is belefért, és szemet is hunyunk efelett. A lényeg, hogy jó hangulatban – amit köszönünk a szurkolóinknak – végül biztosan nyertünk. Erős a magyar magunk, ezért azt is meg tudtuk tenni, hogy sokszor egy légióssal álltunk fel, ez is örömteli, és legalább páran megmutathatták, hogy lehet rájuk számítani

Lo Eldaji Malick: – Sosem könnyű szezon közben beugrani. Mi nem a győriek ellen készültünk, hiszen más szintet képviselnek, gratulálok is nekik a győzelemhez. Viszont voltak jó dolgaink, melyek a hozzánk hasonló képességű csapatok ellen hasznosak lehetnek.

Török Ágnes: – A támadójátékunk rendben volt, a védekezésben viszont voltak kihagyásaink, de a legfontosabb az volt, hogy megnyerjük az utolsó hazai mérkőzésünket. Örülök, hogy ez végül magabiztosan sikerült.

Horváth Boglárka: – Győrben játszani nem egyszerű, ennek ellenére azt gondolom, büszkék lehetünk magunkra, mert jó meccset tudtunk játszani. A kapott pontok száma sok egy kicsit.