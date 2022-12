„Jelenleg is van sportos osztályunk, minden évfolyamon három osztályt indítunk, az idegen nyelv és a digitális-vizuális kultúra mellett a harmadik terület a sport. Ráadásul valóban évtizedeken át ezzel azonosította mindenki az iskolát. Az elmúlt tizenöt-húsz évben azonban kicsit megváltozott a társadalmi helyzet, és bár most is nagy hangsúlyt kap a sport, ezt szeretnénk kicsit a régi idők mintájára újra fellendíteni. Ebben találkozott az elképzelésünk Papp Oszkárral, a Győri AC elnökével” – mondta korábban Fekete Szabolcs, a Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója.

Az iskolában december 7-én tartanak nyílt napot, de már most sok az érdeklődő.

Fekete Szabolcs fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy bár sportosztályról van szó, természetesen a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetnek.

„Nem előjogokat adunk a diákoknak, hanem segítjük őket abban, hogy igazodva a napirendjükhöz, az esetleges edzőtáborokhoz, versenyekhez, támogassuk őket a tanulmányi előmenetelben is. Sokszor ugyanis már reggel edzésen vesznek részt ezek a gyerekek, majd végigcsinálják a napi hat-hét tanórát, utána megint edzenek, és még tanulniuk is kell másnapra. Nagy könnyebbséget jelenthet ezeknek a gyerekeknek, hogy egyéni és kiscsoportos tehetségfejlesztést vagy felzárkóztatást is biztosítunk számukra, és ebben sokat segítenek a tanárkollégák is, hiszen az elmúlt öt évben az egyik legnagyobb oktatási portál szerint a hozzáadott pedagógiai értéket tekintve a Móra volt a legjobb győri iskola a matematika és a szövegértés területén. Szóval az a sportos szülő, aki ide íratja be a gyerekét, nyugodt lehet a tanulmányi eredmények miatt is” – fogalmazott Fekete Szabolcs, aki hozzátette: természetesen tisztában vannak azzal, hogy első osztályos korban még nem minden gyerek tudja, igazán melyik sportág érdekli, de az egyéni sportokban, leginkább a tornában és az úszásban nem ritka, hogy már komoly edzéseken vesznek részt ennyi idősen is. A sportiskola ajtaja azonban mindenki előtt nyitva áll.