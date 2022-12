A Simple Női Liga története során először, akárcsak a férfi élvonal, tizenkét csapattal kezdte meg a 2022/23-as bajnokságot. Az ETO együttesében nyáron jelentős változások történtek, ám a célok nem módosultak, az élmezőnyben maradást tűzte zászlajára a Dörnyei Balázs vezetőedző által irányított gárda. A győri csapat végül 12 mérkőzésen, 10 győzelemmel, 1 döntetlennel, 1 vereséggel, 31 pontot gyűjtött, és 54-9-es gólkülönbséggel zárt. A megszerzett gólokon tizenegy játékos osztozott, közülük is kiemelkedett Tiffany Cameron (11 gól) és Herczeg Andrea (10 gól).

A bajnoki mérkőzések közül fájó lehet a Puskás Akadémia elleni hazai döntetlen, valamint a Ferencvárostól elszenvedett vereség, amit viszont külső körülmények is befolyásoltak. A tíz remek győzelemből kiemelkedik a nagy vetélytárs, MTK elleni 7-1-es siker, amely alkalmával kiemelkedően futballoztak a hölgyek. Ráadásul a fővárosi kék-fehér együttest a Magyar Kupából is kiütötték a győri lányok!

Büszkék lehetünk még a klub háza táján arra is, hogy a felnőtt- és az utánpótlás válogatottakban egyaránt, több játékosunk is folyamatosan képviseli a győri színeket. Kovács Laura és Németh Loretta biztos tagok a felnőtt keretben, de idén Vida Boglárka és Savanya Csilla személyében, két tizennyolc éves győri fiatal is bemutatkozott a legjobbak között, és sérülése után Nagy Fannira is számíthat majd a szövetségi kapitány. Rajtuk kívül az ukrán, a román, a fehérorosz és a jamaicai válogatottba is delegál játékost az ETO. Nem is beszélve a magyar utánpótlás válogatottakról, a különböző korosztályos együttesekben szóhoz jutott idén Borok Dorina, Vida Boglárka, Savanya Csilla, Nagy Fanni, Sali Rebeka, Petrovics Petra, Kern Fanni és Kovalter Ramóna is.

Az MLSZ-gála ünnepségén a 2021/22-es női bajnokság felfedezettjének Vida Boglárkát választották, míg a HLSZ-nél, az év legjobb női labdarúgójának járó Albert Flórián-díjat, Tiffany Cameron kapta.

A felnőttek sikere az utánpótlás bázisunkra is remek hatással van, hiszen egyre több kislány jelentkezik labdarúgónak, ezt egyébként a győri Ovifoci Klub vezetése is megerősítette, akikkel nagyon jó viszonyt ápolunk. Az elmúlt bajnokságban az U17-es csapatunk bronzérmes lett, míg az idei szezonban az U19-es, az U17-es és az U15-ös együtteseink a kiemelt akadémiai bajnokságban szerepelnek, és jó látni, hogy edzőink munkájának köszönhetően, a lányok hétről hétre fejlődnek. Ugyanez igaz az U14-es regionális bajnokságban szereplő fiataljainkra is, akik között nagyon sok tehetség van, s természetesen ezt elmondhatjuk a Bozsik-tornákon szereplő U11-es, U9-es és U7-es kislányokról is.

A 2022/23-as bajnokságban szereplő NB I-es női keret (őszi szezon):

Borok Dorina (2004) kapus – saját nevelés, Fehér Miklós gimnázium, up. válogatott.

Török Noémi (2003) kapus - volt up. válogatott

Öreg Cintia (1996) védő-középpályás – saját nevelés, válogatott, csapatkapitány.

Fél Patrícia (1999) védő – saját nevelés, volt válogatott.

Kovács Laura (2000) védő – saját nevelés, válogatott, szerződés.

Nagy Fanni (2003) védő-középpályás – volt Fehér Miklós akadémia, válogatott.

Németh Loretta (1995) bal oldali játékos – saját nevelés, válogatott.

Kozyupa Hanna (1995) védő – fehérorosz válogatott.

Elson Anett (1994) védő – amerikai-magyar kettős állampolgár.

Savanya Csilla (2004) középpályás-védő – Fehér Miklós gimnázium, válogatott.

Herczeg Andrea (1994) középpályás – román válogatott.

Malasevic Sanda (1994) középpályás – szerb válogatott.

Süle Dóra (1998) középpályás-támadó – saját nevelés, válogatott.

Sali Rebeka (2003) középpályás – saját nevelés. Fehér Miklós gimnázium, volt up. válogatott.

Petrovics Petra (2006) középpályás, támadó – Fehér Miklós gimnázium. up. válogatott.

Kern Fanni (2006) középpályás – up. válogatott.

Vida Boglárka (2004) támadó – saját nevelés, válogatott.

Cameron Tiffany (1991) támadó – jamaicai válogatott.

Khymich Tamila (1994) támadó – ukrán válogatott.

Siklér Kinga (1995) támadó – volt válogatott.

Gaál Rebeka (2003) támadó – saját nevelés, Fehér Miklós gimnázium. volt up. válogatott.

Horváth Cs. Attila, női szakágvezető: - A csúcsra felérni nem könnyű, de ott maradni még nehezebb. Nagy utat jártunk be az elmúlt másfél évben, s kevesen hittek abban, hogy az utolsókból is lehetünk elsők. Nemcsak álmodoztunk, de tettünk is azért, hogy az álmok megvalósuljanak. Sok-sok munka áll mögöttünk, és persze előttünk is, mert számunkra az a bizonyos út nincs kikövezve. Sporttörténelmet írtunk a kupasikerrel és a bajnoki ezüstéremmel, és igen, mi tudjuk, van még feljebb! Rajtunk nem fog múlni, most megalapoztuk, hogy májusban akár a bajnoki címért, a Bajnokok Ligája részvételért küzdhessünk, ehhez azonban további összefogásra lenne szükség. Ezúton is megköszönöm a klub, a város és a szponzoraink támogatását, az eredmények szerint, éltünk vele, s azt gondolom, ez a csapat megérdemelné, hogy lehetőséget kapjon a legnagyobb célok elérésére is.

Forrás: eto.hu