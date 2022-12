Sopron Basket-PEAC

Előzetes - Csütörtökön este mondhatni csütörtököt mondott a Sopron Basket Euroliga-győztes női csapata, amely hazai környezetben simán kikapott a spanyol Salamanca együttesétől. Pénteken délelőtt Gáspár Dávid, a soproniak szakvezetője némiképp mazochista módon kétszer is visszanézte a csütörtöki meccset. Ennek kapcsán osztotta meg gondolatait: „Próbálunk tanulni a történtekből, ezért néztem vissza kétszer is a mérkőzést. Az első félidőben sok olyan dologban hibáztunk, amelyeket eddig jól csináltunk. Elsősorban fejben, koncentrációban voltunk gyengék, nem abban, hogy ne futottak volna a játékosok. Itt egy újabb, szintén nehéz fel­adat a bajnokságban és az Európa-kupában is jól szereplő PEAC ellen. Az első és legfontosabb a csütörtökön vétett hibák gyors orvoslása, mielőbbi javítása. Ehhez mentálisan is fel kell rázni a társaságot.

„Ideális korösszetételű, jó szerkezetű, hatékonyan, eredményesen jászó csapat látogat hozzánk, amelyben ugyanúgy vannak tapasztalt játékosok, mint ügyes, lendületes, dinamikus fiatalok. Veszélyes ellenfél, eddigi eredményei alapján is komoly, erős csapat a PEAC. Mi nem szeretnénk már azzal foglalkozni, hogy szinte folyamatosan változik a keret, bízom benne, hogy nagyobb figyelemmel és szervezettséggel, jobb koncentrációval sikerül javítani a hétközi vereség után.”