Cziczás László: – Fantasztikus első félidőt produkáltunk, de hiba lett volna hátradőlni akkor. Ezt a Szekszárd bizonyította is, nem véletlenül Euroligás csapat, mely itthon évek óta döntőt játszik. Szerencsére a végén helyén volt a szívünk, és ha valaki azt mondja a meccse előtt, hogy tizennégy ponttal nyerünk, aláírom.

Peyton Williams: – Fizikálisan kemény meccs volt. Az első félidőben sokkal több dobási kísérletünk volt, ezeket jó százalékkal dobtuk be. A harmadik negyedben az ellenfél is változtatott, ennek is köszönhetően feljöttek, de a végét mi bírtuk jobban idegekkel.

Djokic Zeljko: – Gratulálok a győrieknek, megérdemelten nyertek. Az első félidőben látszott, hogy ez a negyedik meccsünk zsinórban idegenben. Gyakorlatilag edzés nélkül játsszuk ezeket a rangadókat. Ennek ellenére volt tartásunk, megmutattuk, milyen karakter van bennünk, mert mínusz huszonötről is felzárkóztunk.

Sydney Wallace: – Túl nagy előnyt adtunk az első félidőben az ellenfelünknek. Nagyon kemény meccs volt, nagyot harcoltunk, azt gondolom, a vereség ellenére nincs szégyenkeznivalónk.