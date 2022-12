A győriek szerdán hazai pályán kikaptak a litván Kibirkstistől az Európa-kupában, de így is csoport- elsők lettek 4 győzelemmel és 2 vereséggel, ami azt is jelenti, hogy a 32 továbbjutó csapat közül a 20. helyen végeztek, így az egyenes kieséses párharcban majd a török Galatasarayjal találkoznak. A Cegléd elleni találkozóra nem a legjobb előjelekkel készül az UNI Győr, hiszen szerdán Ruff-Nagy Dóra és Aaryn Ellenberg is megsérült.

„Egyelőre nem tudni, pályára léphetnek-e szombaton. Akárhogyan is, nyerni szeretnénk, hogy itthon szépen zárjuk az esztendőt. Bízom benne, minél több szurkolónk kilátogat majd a találkozóra, és arra kérjük őket, hogy ezt karácsonyi pulóverben tegyék. Varázsoljunk egy kis ünnepi hangulatot a lelátóra” – mondta Cziczás László vezetőedző.