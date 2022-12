Nagyon élesen, elszántan kezdte a mérkőzést a Motherson-Mosonmagyaróvár, amelyet a csütörtöki találkozóra is elkísért a szurkolói busz. A mosonmagyaróvári drukkerek pedig szokás szerint remek hangulatot teremtettek, amelyet a csapat kétgólos vezetéssel hálált meg az első tíz percben.

Érződött a játékosokon, hogy feledtetni akarják a békéscsabai kisiklást, a tétnek megfelelő fegyelmezettséggel, koncentrációval kézilabdáztak. Viszont azt is láttuk, hogy a Budaörs is jó formában lévő, komoly játékerőt képviselő vendéglátó, így várható volt, hogy izgalmas lesz az év utolsó bajnoki találkozója.

Nagyon dinamikus, magas színvonalú játékot hozott az első negyedóra, amit először Buday Dániel szakított meg időkéréssel. Több cserét is véghajtott a hazai mester, de az MKC előnye háromra nőtt, elsősorban a kiváló védekezés utáni labdaszerzések segítségével. Elég volt azonban néhány hiba és azonnal felzárkózott a hazai gárda bebizonyítva, hogy ez a budaörsi csapat mindenkire veszélyes ellenfél.

Ha semleges szurkoló lennék, akkor azt írnám, hogy nagyon jó, sok feszültséget hozó első félidőt láttunk, de őszintén megmondom, hogy szívesen elengedtem volna ezeket az izgalmakat. Az biztos, hogy a Motherson-Mosonmagyaróvár teljesítményére semmilyen panasz sem lehetett, egyszerűen csak az volt a helyzet, hogy kiváló minőséget képviselt az ellenfél is. Így az eredmény egy kicsit beragadt 15 - 15-ös állásnál, a gólcsendet pedig duplával az egykori budaörsi, Pásztor Noémi törte meg. A Budaörsnek azonban az utolsó másodpercekben erre is volt válasza, így minimális előnnyel zárta a félidőt az MKC.

Villámrajtot vett a mosonmagyaróvári gárda a második játékrész elején, hiszen néhány perc alatt elhúzott négy góllal. A hazai csapat válaszként kockáztatott, megpróbálkozott a hét a hat elleni formációval, de előbb Szemerey Zsófi, majd Kovács Patrícia ezt góllal büntette.

Pontosan azt tette tehát az MKC, amit kell, megpróbálta megtörni az ellenfelét, ezt pedig a 19 – 25-ös állás megerősítette. Buday Dániel időt is kért ismét, becsületesen harcolt is a csapata, de ebben a periódusban egyértelműen gyorsabbnak bizonyult a Motherson-Mosonmagyaróvár.

Idő viszont még volt hátra bőven, hiszen még csak a 37. percben jártunk, az események tehát azt igazolták, hogy komoly tempóban zajlott a játék. Egy kicsit felzárkózott ismét a hazai együttes, amely eddig három hetest is dobhatott és egyszer sem játszott még emberhátrányban. Az MKC szépségdíjas gólokkal azonban tartotta a három-négygólos előnyét, amikor Buday Dániel újra összehívta a játékosait. Remekül dolgoztak, nagyon pörögtek azonban a mosonmagyaróvári lányok, az utolsó tíz percet így hatgólos vezetéssel várták. Szemerey Zsófi büntetőt is hárított, sőt az első hazai kiállítás is azt mutatta, hogy elbizonytalanodott a Moyra-Budaörs Handball.

Így szerencsére egy kicsit csendesebb lett a hajrá, mert az MKC egy picivel sem engedte közelebb a hazai gárdát, amely talán bele is törődött a vereségbe. Nagyon szépen búcsúzott tehát a 2022-es évtől a Motherson-Mosonmagyaróvár, a nemzetközi kupa bravúr után, a magyar bajnokságban is bizakodásra okot adó helyen és helyzetben.

A csapat jogosan fogadhatta a mosonmagyaróvári szurkolók tapsát, ünneplését, akikre nagy szükség lesz majd a rendkívül sűrűnek ígérkező januári folytatásban.