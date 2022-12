Az első pontjait szerző csabai csapatban Bucsi Lili tíz, Marija Lanistanin nyolc góllal, Marina Razum 17 védéssel járult hozzá a sikerhez. Az Európa-ligában csoportkörös vendégeknél Lancz Barbora volt a legeredményesebb öt találattal.

Gyurka János a mérkőzés előtti nyilatkozatában kiemelte, hogy sok a meglepetés az NB I-es női kézilabda bajnokságban. Ehhez ebben a fordulóban a Motherson-Mosonmagyaróvár is hozzájárult, amely vereséget szenvedett Békéscsabán.

Békéscsabai Előre NKSE - Motherson-Mosonmagyaróvár 29 - 24 (15 - 12)

NB I. bajnoki mérkőzés 8. forduló - Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 600 néző

2022 december 17. szombat 18.00 óra

Vezette: Dáné Rita - Marton Zsófia

Békéscsaba: RAZUM - Andróczki 3, M. LANISTANIN 8 (5), BUCSI 10, Mayer Sz., GYIMESI 1, Kukely K. 1.

Csere: Szabó D. (kapus), Giricz 3, Termány, Török F., Borbély M. 3.

Edző: Papp Bálint

Mosonmagyaróvár: Szemerey – Mihály 1, Pásztor 2, Albek 2, Ivancok 3, Tóth E 2 (2), Stranigg Zs 1 (1).

Csere: Mistina (kapus), LANCZ 5, Tóth N., Csire 2, Faragó, KOVÁCS P. 4, Sztankovics 1, Bardi 1.

Edző: Gyurka János

Kiállítások: 14 perc, ill. 16 perc piros lap: Albek Anna 45. perc)

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3

A klub beszámolója:

Az már az első percekben kiderült, hogy egy rendkívül elszánt, harcos ellenfél fogadta a mosonmagyaróvári csapatot Békéscsabán. Igaz a vezetést rendre az MKC szerezte meg, de a viharsarkiak mindig le tudták dolgozni az egy-két gólos hátrányukat.

Küzdelmesen indult tehát a találkozó, tíz perc alatt soknak mondható három kétperces büntetést és ugyanennyi hétméterest ítéltek a játékvezetők. A hazai csapatban a klubok megállapodásának értelmében nem játszott Hajtai Vanessza, viszont jól teljesítettek a légiósok. A most a férje nevén szereplő szerb Lanistanin (Marija Agbaba) gólerős volt, a horvát Marina Razum kapus pedig bravúrokat mutatott be. Azoknak lett tehát igazuk, akik egy nagyon nehéz találkozóra számítottak. Beigazolódott, hogy a bajnoki tabella helyezései semmilyen mérkőzés előtt sem mutatnak mérvadó képet.

A huszadik percben 9 - 8 arányban a vezetést is átvették a lila-fehérek, így a szépen felújított Városi Sportcsarnok közönsége is belelkesült. Gyurka János pedig időt kért, megpróbálta kicsit megnyugtatni, de egyben fel is rázni a játékosait.

Az MKC vezetőedzője pályára küldte Tóth Nikolettet, Csire Fannit, Faragó Lucát és Kovács Patríciát, de ekkor a hazaiak tudták tartani az egy-két gólos előnyüket. A mérkőzést a játék helyett, továbbra is a küzdelem jellemezte, ami inkább a hazai csapatnak kedvezett. A félidő hajrájában pedig szokatlanul sok hibát is vétett a mosonmagyaróvári csapat, így a Békéscsaba növelte az előnyét.

Jókor jött tehát a szünet, ami lehetőséget adott a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatának, hogy rendezze a sorokat.

Nem csoda, hogy a szünet után a hazaiak jöttek ki előbb a folytatásra, aminél viszont nagyobb gondot okozott, hogy a második félidőt is ők kezdték góllal.

Lancz Barbora azonban gyors triplával jelezte, hogy az MKC másként fog fellépni a második harminc percben. Fontos is volt ez a három gól, mert meg kellett törni a hazai csapatnak azt a lendületét, hitét, hogy ők meg tudják nyerni ezt a bajnoki találkozót.

Nagyon keveset cserélt eddig Pap Bálint, a Békéscsaba rendkívül attraktív vezetőedzője, ami a döntő szakaszt illetően komoly tényező lehetett. Az iram ugyanis sokkal nagyobb lett, ráadásul a hazaiak elég sokat játszottak emberhátrányban. Negyven perc után még mindig három góllal vezetett a Békéscsaba, mert egy kis holtpont ismét jelentkezett az MKC játékában.

Gyurka János időt kért, a találkozó utolsó negyede így egy kis szünet után kezdődött, 21-19-es hazai vezetéssel. Az MKC szempontjából jobb volt ez a félidő, de a sikerhez ennél is többre lett volna szükség az utolsó negyedórában. Nagyon rosszkor jött, hogy nem csökkent a hátrány, így pedig még elszántabbak lettek a meglepetésre készülő békéscsabai játékosok.

Lanistanin büntetőjével megint négy volt közte, az MKC pedig kettős hátrányban kezdte el az utolsó tíz percet. Természetesen hosszú hajrát kezdett a mosonmagyaróvári gárda, de nehezen sikerült góllal befejezni a támadásokat, az idő pedig vészesen fogyott.

Albek Anna piros lapot kapott, a hazaiak tapasztalt kézilabdázói pedig ügyesen ölték az időt, sok volt a játékmegszakítás. Sajnos nem csökkent a különbség, elsősorban a hazai kapuban remek teljesítményt nyújtó Marina Razum jóvoltából.

A nagyon jó napot kifogó hazai csapat így nem kis meglepetésre megnyerte a mérkőzést, az önmagához képest tompább, fáradtabb MKC ellen.

Papp Bálint: - Becsülettel felkészültük a mosonmagyaróvári csapatból, ismertük az erősségeiket és azt is tudtuk, hogy a jelenlegi helyzetükben, mi lehet a hátrányuk. Amit elterveztünk, azt pedig meg is tudtuk valósítani, mert nagyon egységes volt a csapatunk. Voltak megingásaink, de mindig meg tudtunk újulni, volt hitünk, erőnk. Végig vezettünk, amit megalapozott a kiváló védekezésünk, a kapusunk remek teljesítménye. Ez a siker óriási lökést adhat nekünk, de a helyén kell kezelnünk, mert ez csak az első lépés ebben a nehéz bajnokságban.

Gyurka János: - Sajnos nem érkeztünk meg erre a mérkőzésre úgy, ahogyan kellett volna. Tisztában voltunk azzal, hogy mi vár ránk, de enerváltak, lassúak voltunk, csak időnként lobbantunk lángra. Volt huszonöt rossz lövésünk, vétettünk három mérkőzésre való technikai hibát, amelyekkel gyakorlatilag megpecsételtük a sorsunkat. Ezzel a teljesítménnyel nem lehet mérkőzést nyerni egy jól küzdő, okosan kézilabdázó Békéscsaba ellen.

Kisvárda Master Good SE-NEKA 23-15 (11-9)

korábban:

MTK Budapest - Moyra-Budaörs 28-28 (14-14)

DVSC Schaeffler - Praktiker-Vác 34-33 (20-14)

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 10 9 - 1 315-227 18 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 - - 224-161 14

3. DVSC Schaeffler 10 7 - 3 300-261 14

4. Motherson Mosonmagyaróvár 8 5 - 3 250-221 10

5. Dunaújvárosi Kohász KA 8 4 2 2 215-228 10

6. Praktiker-Vác 7 4 - 3 189-194 8

7. Moyra-Budaörs 7 3 1 3 177-190 7

8. Alba Fehérvár KC 8 3 1 4 200-226 7

9. Siófok KC 6 3 - 3 149-156 6

10. Kisvárda Master Good SE 8 3 - 5 185-208 6

11. MTK Budapest 8 1 1 6 214-234 3

12. NEKA 8 1 1 6 178-216 3

13. Békéscsabai Előre NKSE 7 1 - 6 168-196 2

14. Érd 8 1 - 7 197-243 2