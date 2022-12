Silje Solberg 53 (17/9), Sandra Toft ötven (20/10) százalékos hatékonysággal védett, Stine Oftedal és Estelle Nze Minko hat-hat gólt szerzett.

Percről percre

60. perc: Habánková kap kiállítást a vége előtt 49 másodperccel. Kövér próbálkozását védi Graovac. Solberg véd még egyet a végén Makkai Kitti lövése után, így ér véget a mérkőzés.

59. perc: Solberg védi Siska lövését.

58. perc: Habánková lövését védi Solberg, a labda azonban marad a vendégeknél.

57. perc: Farkas Júlia értékesíti a győri büntetőt. 30-19.

56. perc: Radojevic lövését védi Solberg. Kövér Luca kap játéklehetőséget támadásban beálló poszton. Nze Minko passza nem jut el a címzetthez. Stamenic szerez gólt a másik oldalon. 29-19.

55. perc: Győri-Lukács lövését a kapufa segítségével védi Graovac. Nze Minko lövésénél már tehetetlen a kisvádaiak kapusa. 29-18.

54. perc: Hatnál jár már Oftedal. 28-18. Újabb időkérés a vendégeknél.

53. perc: Dörgő kapufa Hansentől. Bouti marad egyedül, de Solberget találja el.

52. perc: Trunková befordul, a lövését védi Solberg.

51. perc: Habánková lövése kapu fölé száll. Hansen hát mögötti passzát Farkas Júlia váltja gólra. 27-18.

50. perc: Hansen is lábbal ér a labdába. Habánková szerez gyors gólt. 25-18. Broch talál a kapuba. 26-18.

49. perc: Megint szabálytalan a vendégek gólja. Oftedalé viszont szabályos, és gyorsan jön. 25-17. Solberg védi Juhász lövését.

48. perc: Hansen megszerzi az első gólját. 24-17. Időkérés a várdaiaknál.

47. perc: Győri-Lukács a pályán. Mindkét tréner a kezében tartotta már egy ideje az időkérést jelentő zöld lapot, végül Martín az, aki időt kér. Passzívban labdát veszít az ETO. Juhász hajítja a labdát az üres kapuba. 23-17.

46. perc: Kettős emberhátrányban védekezik, a hat támadóval szemben. Juhász pattintja a labdát kapu fölé.

45. perc: Radojevic is büntetést kap, mert ő is eldobta a labdát a szabálytalansága után. Trunková az üres kapura próbálkozik, a kapufát találja el. Ogonovszkyt is kiállítják két percre, eltalálta a játékostárs arcát.

44. perc: Solberg védi az ezúttal a jobb szélről próbálkozó Akiyama lövését. Oftedal kap két percet, mert eldobta a labdát, miután lábbal hozzáért.

43. perc: Lerántásért kerül emberhátrányba megint a Kisvárda, ismét Boutit küldik le a pályáról.

42. perc: Bouti kapufát dob, de hetessel jöhetnek a vendégek. Ehhez is Akiyama áll oda, ezt is bedobja, mint az összes eddigi büntetőt. 23-16.

41. perc: Oftedal már négy gólnál jár. 23-15. Trunková kapufája után Hansen nem talál kaput.

40. perc: Mindkét oldalon gól nélkül ér véget a támadás.

39. perc: Trunková a hatos vonalról ugrik fel, ez nem szabályos. Faluvégi góljára aztán Trunková már szabályos góllal válaszol. 22-15. Siska áll ki két percre a játékból.

38. perc: Ryu lő, Graovac véd. Az indítás azonban nem jó a várdaiaknál. Oftedal zárja le a győri gólcsendet. 21-14.

37. perc: Megint akadozik a győri támadójáték, Mérai is betalál. 20-14.

36. perc: Ryu lövése pontatlan. Solberg védi Bouti lövését. Graovac hárítja Nze Minko kísérletét. Karnik góljával zárkóznak a vendégek. 20-13.

35. perc: Ryu piszkál bele Karnik bejátszásába. Blohmig nem jut el a passz (a nézők szabálytalanságot láttak, a játékvezetők nem). Siska szerez gólt a rendezetlen győri védelemmel szemben. 20-12.

34. perc: Schatzl szerzi a második félidő első gólját, majdnem négy percnyi játék után. 20-11.

33. perc: Labdát veszít az ETO, aztán lépéshibát fújnak Trunková ellen. Oftedal ellen is belemenést ítélnek. Solberg védi Karnik lövését.

32. perc: Nze Minko ejtése a háló tetején landol. Belemenés Boutinál.

31. perc: Indul a második félidő, a győri kapuban Solberg áll. Mérai passza pontatlan.

1137 fő a hivatalos nézőszám.

30. perc: Hansen bejátszása gólpassz Blohmnak. Juhász labdát veszít, Nze Minko büntet a lerohanás végén újabb góllal. 19-11. Vége a félidőnek.

29. perc: Oftedal iramodik meg, meg sem áll a másik kapuig. 17-11. Mérai lövését védi Toft.

28. perc: Toft védi Habánková távoli lövését. Passzívból lő Juhász, a blokkot találja el.

27. perc: Toft a blokkal együtt hárítja Habánková lövését. Gyors gól a másik oldalon Nze Minkótól. A másik oldalon is hamar érkezik az újabb gól, Juhász Gréta eredményes. 15-11. Martín időt kér. Nze Minko megint megtalálja a helyet a védők között a lövéshez. 16-11.

26. perc: Nze Minko talál rést az emberhátrányban védekező kisvárdaiak falán. 14-10.

25. perc: Faluvégi már négy gólnál jár. 13-10. Toftot találja homlokon a bal szélről próbálkozó Stamenic. Toft gyorsan meggyógyul, Stamenic kiáll két percre.

24. perc: Hétméteres, két perc. Karnik áll ki két percre. Gros hetesétvédi Mátéfi. Toft védi Siska lövését.

23. perc: Ryu passzáról lemarad Nze Minko és Hansen is. Szélsőbefutás után Udvardi Laura eredményes. 12-10.

22. perc: Habánková nagy gólt akaszt Toft kapujába. 12-8. Ryu hibázik támadásban, Stamenic eredményes a lerohanás végén. 12-9.

21. perc: Passzívból szerez gólt, Broch is Ryu passzát váltja gólra. 12-7.

20. perc: Faluvégi már háromnál jár, megint Ryu találta meg gólpasszal. 11-7. Támadóhiba Siskánál.

19. perc: Gyenge lövés Ryutól, Mátéfi Dalmi könnyedén véd. Erős lövésből szerez gólt Siska a másik oldalon. 10-7.

18. perc: Oftedalt állítják ki két percre, a vendégek büntetőt dobhatnak. Solberg jön a kapuba, Akiyama hetesét ő sem tudja védeni. 10-6.

17. perc: Belemenés Siskánál. Brochig nem jut el a bejátszás.

16. perc: Passzívig támad a Kisvárda, Radojevic a kapufát találja el. Ryu lövése is a kapufára érkezik.

15. perc: Blohm most Oftedaltól kap gólpasszt. 10-5.

14. perc: Ryu tálalja a labdát a levegőből érkező Faluvéginek, a pazar összjáték gólt ér. 9-5. Siska bejátszása nem jut el Trunkovához.

13. perc: Hetest ítélnek a játékvezetők a Kisvárdának. Toft nem tudja védeni Akiyama büntetőjét. 8-5. Sárga lap a nemrég beállt Trunkovának.

12. perc: Gros értékesíti a meccs első hétméteresét. 8-4. Időt kér a vendégek vezetőedzője, Bakó Botond.

11. perc: Nze Minko a pályán most Schatzl helyett védekezésben, de ha gyorsan lehet indulni, akkor nem tétlenkedik a győriek francia játékosa. 7-4.

10. perc: Ryu passza után Blohm növeli ismét két gólra a győriek előnyét. 6-4.

9. perc: Győri beállógól, Blohm most nem kegyelmezett. 5-4. Siska Pálma talpról próbálkozik, Toft állja útját a lövésnek.

8. perc: Karnik lövése nem ér gólt, de gyorsan visszakerül a labda a vendégekhez. Mérai Maja egyenlít. 4-4.

7. perc: Juhász lövését védi Toft. Ryu lövésénél Mátéfi véd. Karnin góljával zárkózik a vendég együttes. 4-3. Lépéshibát fújnak Oftedalra.

6. perc: Hansen is kap egy sárga lapot. Toft védi Bouti Fruzsina lövését, aztán Schatzl gyors góllal növeli a győri csapat előnyét. 4-2.

5. perc: Sápi eredményes. 2-2. Schatzl ejtése gólt ér. 3-2.

4. perc: Ryu hát mögötti passzát Faluvégi váltja gólra. 2-1. Hansen blokkolja Sápi lövését, a labda viszont marad a Kisvárdánál.

3. perc: Sárga lap is van már a meccsen, Blohm kapja. Toft védi Juhász Gréta lövését.

2. perc: Blohm nagy nehezen kapja csak le a levegőből Schatzl passzát, de a lövése pontatlan. Támadóhiba a vendégeknél, Juhász volt szabálytalan. Oftedal lövi az első győri gólt. 1-1.

1. perc: Piros mezben a vendégek, kivételesen fehérben a hazaiak. A győrieknél Toft kezd a kapuban, a két szélen Faluvégi és Schatzl, a beálló Blohm, középen Ryu, Ofedal és Hansen. A Kisvárda kezdi a mérkőzést. Karnik Szabina lövése a hálóban. 0-1.

Előzetes - Linn Blohm, a győriek svéd beállósa így várja a találkozót: „Nehéz meccsre számítok, még bennünk van a hétvége a viszontagságos utazással, a BL-meccsel. Ráadásul továbbra is lesznek hiányzóink, de remélem, karácsonyra szép győzelmet tudunk ajándékozni szurkolóinknak.”