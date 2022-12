A Motherson-Mosonmagyaróvári KC szmbat este hat órakor a Békéscsaba vendége lesz az NB I-ben. Gyurka János együttese sikerélménnyel a háta mögött utazhat a Viharsarokba, ugyanis bejutott az Európa Liga csoportkörébe, ahol kemény ellenfelekkel került össze. Papíron most könnyebb dolguk lesz Tóth Eszteréknek, a pont nélkül utolsó csabaiakat mindenképpen le kell győzniük, hogy megerősítsék pozíciójukat az élmezőnyben.

Egyáltalán nem foglalkozunk az ellenfelünk bajnoki helyezésével, kizárólag arra törekszünk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a szombati találkozóra – mondta felvezetésként Gyurka János, az MKC vezetőedzője. – Csapatunk lendületben van, de úgy is kell fellépnünk, hogy ezt a pályán érvényesíteni tudjuk. Arra is figyelnünk kell, hogy ismét hosszú utazás vár ránk, ami nem könnyíti meg a helyzetünket. Ezért a héten a gyakorlás mellett a frissítésre is törekedtünk, hiszen nagyon komoly terhelés volt az Európa Liga-visszavágó. A csapatot viszont feldobta a siker, jó hangulatban vannak a lányok, ezért bízunk abban, hogy ezt a teljesítményt, morált tudjuk még fokozni.”