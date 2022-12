MESTERMÉRLEG

Gyurka János: - Minden játékosomnak jár a gratuláció ezért a győzelemért, amit egy nagyon jó csapat ellen sikerült megszereznünk. Kicsit megilletődötten kezdtünk, de elég hamar felvettük a mérkőzés tempóját, többször sikerült nagyobb előnyt szereznünk. Sajnálom, hogy a harában nem tudtuk ezt jobban megőrizni, de mi még nem vagyunk olyan tapasztalt csapat, amely erre ilyenkor képes. Valóban két különböző stílusban kézilabdázó csapat találkozott egymással, így várhatóan Romániában is egy izgalmas, nagy csata fogja eldönteni a csoportkörbe jutás kérdését.

Adrian Chirut: - Évek óta figyeljük a mosonmagyaróvári csapatot és szeretnénk is az elismerésünket kifejezni azért, hogy ilyen rövid idő alatt eljutottak idáig. A mai találkozón is bizonyították, hogy milyen gyorsak, lendületesek, amit nem lesz könnyű hazai környezetben sem megállítanunk. Őszintén remélem, hogy Buzauban is egy ilyen jó hangulatú, élvezetes mérkőzést fogunk játszani.