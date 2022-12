Rapid Bucuresti-Győri Audi ETO

Előzetes - Az Audi-ETO múlt szombaton nagy küzdelemben győzte le hazai pályán a román Rapid Bucurestit a BL-ben. Az egykori győri Korsós Dorinát is foglalkoztató román alakulat a forduló előtt még veretlen volt. Bár a második félidőben jelentős előnyre tett szert a zöld-fehér gárda, a Rapid mínusz hét gólról is visszazárkózott, de Silje Solberg több bravúrt is bemutatott, így végül nem forgott veszélyben a győri siker.Ambros Martín tanítványai hét közben a Békéscsaba ellen hazai környezetben játszottak bajnoki mérkőzést. Bár simán, 12 góllal nyertek Oftedalék, a spanyol szakember nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal: „A kezdésünk nem volt jó, sem támadásban, sem védekezésben. Nem értünk ki az ellenfelünk lövőire, amikor pedig kiléptünk, jól játszották meg a beállójukat. A második félidőben ritmust váltottunk, ez meg is látszott az eredményen. »Nonstop járatban« vagyunk, egymás után jönnek a mérkőzések, de dolgozunk tovább.”

Nehezíti a győriek helyzetét, hogy elég tartalékosan tudnak csak kiállni, ráadásul a múlt szombati meccshez képest Ana Grost is elveszítették. A bukarestieknek nyolc gólt dobó játékos a második félidőben orrtörést szenvedett, emiatt három-öt hét kihagyás vár rá. Némileg enyhítheti csak Ambros Martín homlokán a ráncokat, hogy a dél-koreai Rju Un Hi visszatért az Ázsiai Játékokról, melyen hazája válogatottja a fináléban 34–29-re verte Japánt. A győri játékos 19(!) gólt szerzett a találkozón. Kérdés, lesz-e olyan állapotban a meccsek és az utazás után, hogy pályára tudjon lépni Bukarestben.