Rapid Bucuresti-Győri Audi ETO 30-27 (15-16)

Csoportkör, 8. forduló, B csoport

lövések/gólok: 52/30, illetve 49/27

gólok hétméteresből: 5/3, illetve 3/0

kiállítások: 2, illetve 6 perc

A győriek keretéből Jelena Despotovic, Kari Brattset, Veronica Kristiansen és Ana Gros is hiányzott, ráadásul Line Haugsted még nincs tökéletes egészségi állapotban.

Ahogyan múlt szombaton, ezúttal is remek színvonalú meccset játszott egymással a magyar és a román bajnok. Mindkét kapus, Ivana Kapitanovic, illetve Silje Solberg bravúros védésekkel kezdett, a Rapid a hatékonyabb védekezésének köszönhetően vezetett 5-2-re. A 12. percben Ambros Martín győri vezetőedző időt kért és cserékkel próbálkozott, mert a hazaiak nagy iramot diktáltak és tovább növelték a különbséget.

A meccs első harmadában a vendégek tíz lövést rontottak, de 14-10-es állásnál a románok időt kértek, viszont ezzel megtörték a saját lendületüket. Az ETO emberhátrányban megkezdte a felzárkózást, egy 5-0-s sorozat végén egyenlített, sőt két másodperccel az első félidő vége előtt - a meccs során először - megszerezte a vezetést.

A második felvonás elején már hárommal vezetett az ötszörös BL-győztes Győr, de ezután megint sokasodtak a hibák. A Rapid előbb egyenlített, majd újra előnybe került. Az utolsó tíz percen belül előbb az ETO egyenlített, majd a fáradhatatlannak tűnő, és ebben az időszakban pontosabban játszó bukarestiek egy 3-0-s sorozattal eldöntötték a meccset. A magyar együttes mindhárom büntetőjét kihagyta a meccsen.

A vendégeknél Stine Oftedal, Estelle Nze Minko és Rü Unhi öt-öt gólt szerzett, Silje Solberg négy, Sandra Toft tíz lövést védett. A hazaiaknál Sorina Grozav és Eliza Iulia Buceschi hét-hét, Marta López Herrero öt gólt lőtt, Ivana Kapitanovic 16 védéssel zárt.

Percről percre

60. perc: Ryu labdát szerez, de kétszer indul... Időkérés a Rapidnál, kevesebb mint fél perc a végéig. Időntúli szabaddobás lenne a vége, de azt már nem végzik el a hazaiak: három góllal nyert a Rapid végül az Audi ETO ellen.

59. perc: Passzívig támadnak a románok. Kapufát dob Grozav, a gyors győri akció végén Faluvégi is kapufát találja el.

58. perc: Oftedal lövését védi Kapitanovic.

57. perc: Blohm szépít, de már későnek tűnik. Főleg úgy, hogy Buceschi is betalál. 30-27.

56. perc: Martín időkérésével indul az utolsó öt perc. Broch lövése után Oftedal kísérlete is kimarad.

55. perc: Kanor révén megint vezet a Rapid. 27-26. Kapitanovic védi Fodor lövését. Fodor nem ér vissza, az ő helyéről eredményes Lopez. 28-26. Bemenenés Ryunál. Lefordulásból eredményes Buceschi. 29-26.

54. perc: Nze Minko labdát szerez, megiramodik, és gólt dob! 26-26.

53. perc: Ryu nagy gólt dob. 26-25. Időkérés a Rapidnál.

52. perc: Ostase szedi össze a kipattanót. 26-24.

51. perc: Kanor bombázza a labdát a bal felsőbe. 25-24. Broch ellen fújnak a játékvezetők a támadás során.

50. perc: Ryu lövése valahogy túljut Kapitanovicon. 24-24.

49. perc: Martín időt kér. Ryu egyenlít. 23-23. Solberg áll be Grozav hétmétereséhez, de hárítani nem tud. 24-23.

48. perc: Blohm kapu fölé lő. Grozav talál helyet a győri falon. 23-22.

47. perc: Győri-Lukácsot kiállítják két percre. Lopez ejtéssel próbálkozik, a kapufát találja el.

46. perc: Grozav is megszerzi az ötödik gólját. 22-22.

45. perc: Nze Minko szép egyéni akció végén eredményes. 21-22.

44. perc: Buceschinek megint sikerül az egyenlítés, már öt gólnál jár. 21-21.

43. perc: Blohm révén ismét vezet az ETO. 20-21. Grozav lő, Toft véd, a labda marad a hazaiaknál.

42. perc: Lopez gólt szerez. 19-20. Broch lövését védi Kapitanovic. Buceschi egyenlít. 20-20.

41. perc: Hansen lövését védi Kapitanovic, a kipattanó Schatzlé, aki a kapufát találja el a labdával. Lopez lő, Toft véd.

40. perc: Toft védi Polman lövését, de ezúttal is hétméterest ítélnek a játékvezetők. Grozav bedobja. 18-20.

39. perc: Polman betörése hétméterest ér. A sértett lövi, ez a hetes is kimarad. Hansen töri meg a gólcsendet. 17-20.

38. perc: Kapitanovic védi Győri-Lukács lövését.

37. perc: Korsós tarolja le Ryut. Kiállítás, hétméteres. Schatzl dobja a büntetőt: kapu fölé. Hernandez a kapufára dobja a labdát.

36. perc. Toft védi Buceschi hétméteresét.

35. perc: Hétméterest harcol ki Schatzl. Ezt most Ryu lövi, és ezt is kivédi Kapitanovic. A másik oldalon is büntetővel ér véget a támadás.

34. perc: Ryu a kapuba lő, de leért a lába előtte, így nem ér gólt a lövés. Grozav a harmadik gólját szerzi. 17-19.

33. perc: Kanor megszerzi az első gólját. 16-18. Oftedal talál helyet. 16-19. Polman nem talál kaput.

32. perc: Hiba csúszik a Rapid támadásába. Broch betalál. 15-18.

31. perc: Oftedal ott folytatja a második félidőben, ahol az elsőben abbahagyta: góllal! 15-17.

30. perc: Broch egyenlít. 15-15. Hernandez kap labdát, Toft kivédi a lövését. A félidő vége előtt még Oftedal betalál, így a győriek vezetésével vonulnak szünetre a csapatok. 15-16.

29. perc: Grozav lövését védi Toft. A labda marad a hazaiaknál, Badea lövését is hárítja Toft! Korsósnak jön össze végül a gól. 15-14.

28. perc: Ryu egyenlít! 14-14. Újra emberhátrányba kerül az ETO, Nze Minkót küldik ki.

27. perc: Espinola Perez lövését védi Toft. Nze Minko góljával egyetlen gólra olvad a győriek hátránya. 14-13.

26. perc: Faluvégi is gólt szerez. 14-12.

25. perc: Nze Minko újra betalál. 14-11. Buceschi lövését védi a visszafutó Toft.

24. perc: Hazai időkérés. Grozav lövése a kapufáról megy ki oldalt. Nze Minko belép a hatoson belülre. Hansent állítják ki két percre.

23. perc: Végre megvan Nze Minko első gólja. 14-10.

22. perc: Szerencsés körülmények között talál a kapuba Grozam. 14-9.

21. perc: Badea megszerzi első gólját. 13-9. Blohm lövése elmegy a kapu mellett.

20. perc: Buceschi értékesíti a megítélt büntetőt. 12-8. Ryu lövését blokkolják, de visszapattan hozzá a labda, ezt már belövi. 12-9.

19. perc: Hiba csúszik a román csapat támadásába, Schatzl pedig gólt szerez a lefordulás végén. 11-8.

18. perc: Espinola betalál. 11-7. Oftedal lövése nem talál kaput.

17. perc: Blohm befordul. 10-7.

16. perc: Schatzl lövését védi Kapitanovic, ám a labda marad a győrieknél.

15. perc: Grozav próbálkozik ismét lövéssel, Solberg véd.

14. perc: Grozav góljára Hansen válaszol. 9-6. Lopez góljára sem kell sokat várni. 10-6. Nze Minko lövése pontatlan.

13. perc: Grozav kapu mellé lő, de szabaddobással jöhetnek a románok. Buceschi passza nem jó, az ETO gyorsan lefordul, Blohm értékesíti a ziccert. 8-5.

12. perc: Gutiérrez lövése Solbergről kerül a kapuba. 8-4. Martín időt kér. Lépéshiba Nze Minkónál.

11. perc: Schatzl eredményes ismét. 6-4. Lopeznek újra összejön a gól. 7-4. Broch lövése ezúttal sem ér gólt.

10. perc: Lopez ejti a labdát a kapuba. 6-3. Kapitanovic védi Oftedal középről leadott lövését. Solberg védi Kanor kísérletét.

9. perc: Schatzl a rövidre lövi a gólt a bal szélről. 5-3.

8. perc: Ryu kapja a meccs első sárga lapját. Passzívból eredményes Ostase. 5-2.

7. perc: Ryu a blokkot találja el. Solberg megfogja Gutiérrez lövését. A túloldalon Schatzl ejti ki a labdát.

6. perc: Buceschi befordul. 4-2. Kapitanovic védi Broch lövését, de a labda marad a győrieknél.

5. perc: Passzívig támad az ETO. A labda Oftedal lábához ér. Ostase lövését védi Solberg. Győri-Lukácsot gázolják el: hétméterest dobhat a győri csapat. Hansen büntetőjét védi Kapitanovic.

4. perc: Kapunak háttal talál a kapuba Ostase. 3-2.

3. perc: Oftedal talál helyet. 1-1. Buseschi góljára Oftedal válaszol góllal. 2-2.

2. perc: Kapitanovic védi Ryu lövését. Espinola Perez betalál. 1-0.

1. perc: Piros mezben a hazaiak, fehérben a győriek. Solberg kezd a győri kapuban. A két szélen Schatzl és Győri-Lukács, középen Oftedal, a beálló Broch, a két átlövő Ryu és Hansen. A hazaiak kezdik a meccset. Kalor lövése elkerüli a kaput.

Előzetes - Az Audi-ETO múlt szombaton nagy küzdelemben győzte le hazai pályán a román Rapid Bucurestit a BL-ben. Az egykori győri Korsós Dorinát is foglalkoztató román alakulat a forduló előtt még veretlen volt. Bár a második félidőben jelentős előnyre tett szert a zöld-fehér gárda, a Rapid mínusz hét gólról is visszazárkózott, de Silje Solberg több bravúrt is bemutatott, így végül nem forgott veszélyben a győri siker.Ambros Martín tanítványai hét közben a Békéscsaba ellen hazai környezetben játszottak bajnoki mérkőzést. Bár simán, 12 góllal nyertek Oftedalék, a spanyol szakember nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal: „A kezdésünk nem volt jó, sem támadásban, sem védekezésben. Nem értünk ki az ellenfelünk lövőire, amikor pedig kiléptünk, jól játszották meg a beállójukat. A második félidőben ritmust váltottunk, ez meg is látszott az eredményen. »Nonstop járatban« vagyunk, egymás után jönnek a mérkőzések, de dolgozunk tovább.”

Nehezíti a győriek helyzetét, hogy elég tartalékosan tudnak csak kiállni, ráadásul a múlt szombati meccshez képest Ana Grost is elveszítették. A bukarestieknek nyolc gólt dobó játékos a második félidőben orrtörést szenvedett, emiatt három-öt hét kihagyás vár rá. Némileg enyhítheti csak Ambros Martín homlokán a ráncokat, hogy a dél-koreai Rju Un Hi visszatért az Ázsiai Játékokról, melyen hazája válogatottja a fináléban 34–29-re verte Japánt. A győri játékos 19(!) gólt szerzett a találkozón. Kérdés, lesz-e olyan állapotban a meccsek és az utazás után, hogy pályára tudjon lépni Bukarestben.