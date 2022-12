– Miközben sokfelé azt látni, hogy intézmények sora zár be, az egyetem minden létesítménye gyakorlatilag változatlan formában üzemel. Mi indokolta, hogy ez a döntés szülessen?

– Természetesen az energiahelyzet mindenkire, így ránk is hat. Érezzük mi is, hogy megemelkedtek a rezsiköltségek, de tudatos törekvés volt részünkről, hogy fenntartsuk a normál működést. A Széchenyi István Egyetemnek nem kizárólag a magas színvonalú oktatás és kutatás a feladata, mi szolgálni szeretnénk Győrt, a térséget, a lakosokat és az ide érkezőket egyaránt. Tudjuk, hogy vannak olyan önkormányzatok, fenntartók, szervezetek, melyek bezárásokról kényszerültek határozni, éppen ezért felelősségvállalás is van a döntésünkben, hiszen így helyet tudunk biztosítani sok külső szervezetnek, sportegyesületnek. Mint ismeretes, van saját sportegyesületünk, emellett több klubbal is partneri viszonyban vagyunk, és rengeteg egyetemista sportol a berkeinken belül. Azzal, hogy a létesítményeink nyitva maradnak, saját hallgatóinkat, szakosztályainkat és a győri sportéletet is támogatjuk.

– Hogyan tudják ezt megtenni?

– Két és fél éve megvalósult egy struktúraváltás, egyetemünket azóta magánalapítvány tartja fenn. Ennek köszönhetően rugalmasabb a gazdálkodásunk, erősebb anyagi pozíciókkal rendelkezünk. Legalább ennyire fontos az is, hogy az elmúlt bő tíz évben a fenntarthatóságra törekedve szinte minden épületünket felújítottuk, új létesítményeink pedig eleve az energiatakarékosság jegyében épültek meg. Jelenleg is zajlanak ilyen beruházásaink Győrben és Mosonmagyaróváron. E tudatos stratégiának köszönhetően jelentősen csökkentek üzemeltetési költségeink. Emellett természetesen mi is spórolunk az energiával. Több észszerű változtatásról döntöttünk annak érdekében, hogy kevesebb energiát használjunk fel, de ennek során szem előtt tartottuk, hogy ezeket alig vagy egyáltalán ne lehessen észrevenni a mindennapi működés során. Törekszünk arra, hogy feleslegesen sehol ne égjen a villany, a nagy teljesítményű irodai gépeket, amikor mondjuk éjszaka nincs szükség rájuk, lekapcsoljuk, ahogyan a nyílászárókat is úgy használjuk, hogy feleslegesen ne pazaroljunk energiát. Az egyetem minden hallgatóját, dolgozóját kértük, kérjük, hogy kiemelten figyeljen az energiafelhasználásra. A napi normális működés tehát biztosított, amihez persze összefogásra van szükség.

– Meddig érvényesek a most életben lévő szabályok? Van esetleg olyan forgatókönyv, ami a jelenlegi állapotot felülírhatja?

– A jövőbe nyilvánvalóan nem látunk, de az előbb említettek betartása mellett ebben a tanévben így maradhat minden. A magasabb fűtési és világítási igény miatt mindenhol a tél a legnehezebb időszak, tavasztól pedig jelentősen csökkennek az energiaköltségek, de úgy látjuk, hogy ebben a fűtési szezonban nem kell semmilyen új döntést hoznunk. Bízunk benne, hogy az egyetemi, a győri és a térségi sportegyesületek, magyar és nemzetközi hallgatóink, kollégáink zavartalanul tudnak a sportra összpontosítani azáltal, hogy használhatják létesítményeinket.