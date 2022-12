Világi Oszkár, a Dunaszerdahelyi AC – és a győri ETO – tulajdonosa évzáró beszédet tartott a felvidéki klub gálaestjén, ahol többek között arról is szót ejtett, hogy a jelenlegi DAC minden idők legerősebbje.„A DAC ma már a Kárpát-medence egyik legkedveltebb csapata és érezzük, hogy ez milyen erőt ad számunkra” – idézi a csakfoci.hu Világi Oszkárt.

A Dunaszerdahely jelenleg a második helyen áll a Fortuna Ligában, három ponttal lemaradva a listavezetőtől.

„Ez csak a számok bűvölete. Sokkal fontosabb, sokkal nagyobb reményt ad mindaz, ami a klubban történt: az elvégzett munka minősége, maga az elvégzett munka ténye és a csapatszellem, amely ősszel kialakult a klubban.”

Világi megjegyezte, hogy az elmúlt öt évben csak a Slovan és a DAC volt képes arra, hogy minden évben kivívja a nemzetközi kupaszereplést.

„Egyszerűnek tűnik mindez, de biztos nem az, ha csak ketten tudtuk ezt megtenni.”

Zárásként a kétkedőknek, rosszakaróknak is üzent:

„Az életben a leglehangolóbb érzés a sikertelenség oldalán állni, hiszen ez nem ad erőt, hanem elvesz. Azok, akik a DAC ellen dolgoznak, nekik a sikertelenség életét kell megélniük, hisz napról napra, évről évre, ahogy jönnek a sikerek, nekik úgy fogy az erejük. Így fognak elenyészni az idő pusztító ölelésében.”

Győrben is sokan várnak egy a dunaszerdahelyihez hasonló sikertörténetet...